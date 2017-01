El Patagónico | Regionales | BANQUINA POLÍTICA - 16 enero 2017 Cuentas pendientes y saldos que trascienden la provincia Mientras sigue la ronda de nombres para las próximas elecciones, la represión en la cordillera desató pasiones encontradas y liberó las lenguas de los mas incontinentes.

Residencia para algunos



La residencia del gobernador de kilómetro tres, que es patrimonio histórico, había quedado abandonada y en desuso hasta que el entonces titular del Ejecutivo provincial, Martín Buzzi, conocedor de su historia, decidió recuperarla para que al menos algunas reuniones oficiales se realizaran en ese lugar.

Sin embargo el nuevo gobierno decidió no utilizar hasta ahora esa propiedad ubicada en una de las zonas más reservadas de Comodoro Rivadavia. Por eso cuando hay reuniones que atender, se opta por un hotel del centro, por Petrominera o directamente en algún otro espacio público, pero nunca en la residencia de kilómetro 3.

Pero parece que por estas horas se está revisando la decisión, ya que en la semana que pasó la subsecretaria de Modernización del Estado, María Victoria Das Neves, mantuvo algunas reuniones en dicha residencia, donde recibió a dirigentes y militantes de Chubut Somos Todos.



Globos de ensayo



El lunes pasado, el gobernador Mario Das Neves aprovechó un contacto con la prensa para desmentir, de manera enfática, que su esposa, Raquel Di Perna, iba a ser candidata a la diputación nacional, tal como había publicado un medio del valle cuyo propietario parece dispuesto a jugar en política en el próximo turno electoral. Parece que aspira a ir por una diputación nacional y por eso pretende saber el nombre de su eventual contrincante.

Para que las cosas queden más claras aún, luego de desmentir la información, el mandatario provincial pretendió terminar de raíz con las especulaciones asegurando que no solo su esposa, sino tampoco sus hijos figurarán en las boletas de las PASO previstas para agosto.

Hay que recordar que pocos días antes también Carlos Linares salió a desmentir los nombres publicados por el mismo medio sobre los posibles candidatos del PJ, que también busca quedarse con alguna de las bancas que pondrán en juego el camaleónico Sixto Bermejo y la docente jubilada Nelly Lagoria.

Das Neves dijo el lunes que "no le gustó mucho a Raquel. Les aclaro que me hicieron pasar un café temprano medio áspero" y comentó que "cuando llegué a la privada me decían ¿pasó algo? Y la respuesta que daba es que me tuvieron cortito".



El adelantado



El ex intendente de Trelew, ex vicegobernador y eterno candidato a algo, Gustavo Mac Karthy, ya se anotó en la búsqueda de la diputación nacional de 2017 y para eso realizó, en la semana que pasó, una gira que lo llevó –entre otras localidades- por Tecka, El Maitén, Gobernador Costa y José de San Martín.

En la gira, "Kukyto" se reunió con intendentes, militantes y dirigentes justicialistas, también habló con directores de hospitales y comisarios; en fin con cualquiera que le saliera al paso. En las primeras declaraciones que hizo de su gira, señaló que la idea era hablar con "los compañeros" disconformes del justicialismo pero, a poco de andar y luego de reconocer que hubo un nuevo llamado de Mario Das Neves para sumarlo al Frente Chubut Para Todos (ChuPaTo), no descartó la posibilidad de volver a compartir camino con quien fuera su mentor, al menos hasta aquel encuentro con Cristina Kirchner del 26 de julio de 2011.

Es decir que Mac Karthy ya está trabajando para esa candidatura y que tiene chances de hacerlo junto a sus históricos aliados, más allá de lo que opinen en el círculo más íntimo del gobernador.



Nadie se baja del avión



El hecho sucedió hace varios días y los protagonistas fueron los pasajeros del vuelo 1833, que acababa de aterrizar en Comodoro, procedente de Buenos Aires.

Cuando, como siempre sucede en estos casos, los pasajeros comenzaron, incluso antes de tiempo, a pararse para recoger sus pertenencias de la baulera para descender lo más rápido posible, se les comunicó que nadie podía bajar.

En tono amable, pero firme, la azafata informó que había un pequeño percance y solicitó un poco de paciencia para luego sí iniciar el descenso del avión. Como los minutos pasaban y los pasajeros se comenzaron a impacientar, al requerirse una explicación, se indicó por los parlantes que no se trataba de un tema de seguridad sino de un objeto que un pasajero había extraviado.

"En el caso de no encontrarse de inmediato, tendremos que llamar a la Policía Aeronáutica", se agregó minutos más tarde, algo que enojó a los pasajeros que pretendían bajar, sin que se los demorara más tiempo y mucho menos se los revisara.

Cuando la situación se estaba poniendo espesa, se dio la orden de descenso con el correspondiente pedido de disculpas. Esto fue, luego de que el tesorero de Petroleros Privados, Pablo Palacio, encontrara el celular que se le había perdido.



Selectiva actividad



El martes la ministro de Familia de la Provincia, Leticia Huichaqueo, mantuvo actividades en la ciudad, en la que se reunió con asociaciones vecinales, sociales y centros de jubilados.

Pese a recorrer, por las distintas reuniones que encabezó, la ciudad de punta a punta, la ministro obvió mantener un contacto con el Concejo Deliberante, donde se la está esperando desde hace meses, y con el secretario de Desarrollo Humano, Marcelo Rey, quien recién se enteró de la presencia de Huichaqueo al día siguiente, sin disimular su enojo.

El funcionario municipal, precisamente, recordó que en el Concejo y en el municipio se la invitó para hablar, entre otras cosas, del Servicio de Protección de Derechos; de la necesidad de incorporar profesionales y de que Provincia se haga cargo del tema, que viene apuntalando el municipio.

La negativa de Huichaqueo de reunirse con concejales e intendencia, que es similar a la que tuvo el ex ministro de Gobierno, Rafael Williams, no tiene mucha explicación, sobre todo si una de sus principales delegadas en Comodoro es Alicia Dubreuil, quien fue concejal dos mandatos, por lo cual cuenta con experiencia legislativa como para darle protección –si ello fuera necesario- a la esquiva funcionaria provincial.



Segundas líneas



El miércoles el gobernador Mario Das Neves desarrolló una agenda intensa en Comodoro, en la que estuvo acompañado desde el primer hasta el último momento por el viceintendente, Juan Pablo Luque.

El miércoles bien temprano, el municipio emitió un comunicado dirigido a la prensa en la que se adelantó, precisamente, que Luque iba a estar en cada una de las actividades del gobernador, algo que el propio viceintendente definió como "normal", aclarando que este acompañamiento también "lo realiza el intendente Carlos Linares".

La pregunta es si este acompañamiento es normal y habitual, ¿cuál era la razón y la necesidad de confirmar esa presencia y ese respaldo en cada una de las actividades?

Lo cierto es que Luque y Das Neves, durante toda la jornada, se intercambiaron elogios, trataron de ser amables y buscaron recomponer las relaciones alteradas que, por distintos cruces, hay entre Provincia y el Municipio, y sobre todo entre el gobernador y el intendente.

El problema es que mientras esto sucedía en la superficie, por abajo en las redes sociales, Pablo Das Neves y un funcionario de segunda línea del municipio cuyo mayor mérito es la chicana fácil, continuaban calentando los humores a través de distintos twitts que se intercambiaron, no de manera gentil precisamente.



Lo frenaron en seco



El ex diputado nacional y ex ministro de Salud de la provincia, José Manuel Corchuelo Blasco, habría vuelto a estas horas a su característica hiperactividad, sobre todo en redes sociales, opinando de lo que puede.

El tema que lo hizo retomar su ritmo frenético fue lo que sucedió en la comunidad mapuche de Leleque. Buscando el acompañamiento y la firma de militantes y dirigentes peronistas y en general, el ex ministro hizo circular un documento en el que se repudiaba la represión ejercida por Gendarmería y la Policía de Chubut.

Pero no la tuvo fácil "Maní" porque no falta el memorioso que le recuerda su pasado no tan lejano. Una compañera de militancia de años le dijo, por ejemplo: "yo esto a vos no te firmo nada". Y de inmediato justificó su negativa: "vos cuando pudiste hacer algo por esa gente, ¿qué hiciste? Yo te lo contesto: nada", cerró su explicación dejando sin nada que decir a Corchuelo, que siempre se especializó por tener palabras, y muchas, para todo.

Dicen que también le pidió que antes de hablar de las vías de tren de la cordillera, se ocupara de aclarar qué pasó con las de acá, las que permitían el paso del ferrocarril por esta ciudad hace años ha y cuyo destino siempre fue objeto de misterio, más allá de que alguno apunte a determinados dirigentes que supieron ejercer notable influencia en esta ciudad en las décadas del 80 y 90 del siglo pasado.



Fotos de archivo



El diputado nacional Santiago Igon, del Frente para la Victoria, fue uno de los más enfáticos en cuestionar la represión del Lof Cushamen. El problema es que lo hizo publicando fotos de otros hechos represivos contra la comunidad mapuche, sucedidos en Chile.

"Lo del diputado nacional (FPV), Santiago Igon, fue una vergüenza y una falta de prudencia total, con un tema tan delicado como éste. Un verdadero papelón", aseguró el ministro de Gobierno, Pablo Durán, quien se sumó a los cuestionamientos que, sobre el hecho, hizo el gobernador Mario Das Neves.

El diputado nacional, apenas se dio cuenta del error, pidió disculpas por redes sociales, que no fueron tomadas en cuenta por quienes, aprovechando esa equivocación, hablaron de "una campaña mediática y mentirosa".

Aquellos que prestamente alertaron del error de Igon y quisieron aprovecharlo para pretender que nada había pasado en Leleque, tuvieron que cambiar de estrategia cuando las fotos reales de lo sucedido eran todavía más duras que las que había publicado el diputado nacional.



La visita



Justo antes del compulsivo desalojo de la comunidad mapuche estuvo en la cordillera viendo la situación de La Trochita el titular de Corfo, del cual depende el expreso. Se trata del ex ministro de Producción, Hernán Alonso, que por su pertenencia al sector rural, de hecho fue titular de la Sociedad Rural de Esquel, mantiene una estrecha vinculación con quienes administran los bienes de los hermanos Benetton.

El tema es que muchos que siguen el tema de cerca siempre sospecharon que los empresarios italianos y sus intereses están detrás del compulsivo desalojo, con la intención de seguir avanzando sobre la propiedad de tierras que están en disputa y en donde ya se ha demostrado que hubo muchos casos de engaños donde hasta aparecen muchos influyentes quedándose con grandes lotes a partir de la utilización de testaferros. Justamente la diputada provincial Jacqueline Caminoa ha denunciado esto en más de una ocasión.

Eso mismo fue lo que invocaron quienes el miércoles protestaron frente a la Casa del Chubut en Buenos Aires.



El delirio



El anterior fin de semana a la represión hubo medios nacionales que tomaron el tema de los reclamos en la cordillera y asociaron a los mapuches de La Trochita con "guerrilleros colombianos", esos que justo acaban de firmar un acuerdo de paz con el gobierno de su país.

Tal vez fue por esa nota y vinculación sin sustento y prueba alguna entre mapuches y las desarticuladas Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), que luego de los hechos, y cuando comenzaron los cuestionamientos de lo sucedido, el ministro de Gobierno, Pablo Durán, llegó a tildar en forma temeraria a los manifestantes reprimidos como "guerrilleros". Y en esto no está solo, ya que hay un concejal de Esquel, Christian F. Pasquini, que directamente pide aplicar la "ley antiterrorista" para juzgar a los mapuches que impedían el paso de La Trochita por sus tierras.

Lo cierto es que quien conoce algo de la historia en este país debería meditar muy bien antes de abrir la boca. El ministro pareció entender algo de esto cuando el sábado se reunió con Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo que rápidamente vino a la zona para que el tema cobrara trascendencia nacional, una de las pocas formas –parece- de evitar las arbitrariedades de los poderosos.



El hilo conductor



El martes comenzó el desalojo violento de los manifestantes de las vías de La Trochita, justo en coincidencia con la que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ejercía la Policía Metropolitana con los manteros de Once, dejando en claro la decisión del gobierno nacional de que definitivamente dejó atrás el Estado Providencia para dar paso al Estado Penitencia. Por eso reprime manifestaciones, siguiendo al pie el protocolo antipiquetes de la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich.

En este contexto, Das Neves estuvo rápido de reflejos y de inmediato deslindó responsabilidades en el juez federal, Guido Otranto, el mismo al que no hace mucho había cuestionado por no hacer nada para liberarle el paso al Viejo Expreso Patagónico.



Una mesa sin sustento



El jueves, cuando ya el repudio por la represión en la cordillera era generalizado, el gobierno provincial ensayó una mesa de diálogo y así juntó a tres "lonkos" de la zona del valle, pero no convocó a quienes están en la protesta, quienes aseguraron que los que se sentaron en la mesa son funcionales y hasta empleados de la Provincia.

El sábado, ya con la presencia de un comité de Derechos Humanos en la provincia, el ministro Pablo Durán se reunió con la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, con quien estableció la posibilidad de avanzar en una verdadera mesa de diálogo, que se podría armar la semana próxima porque los mapuches pidieron una semana de reflexión para "dejar el dolor y la bronca de lado por lo sucedido".



Sin responsables



Mientras el conflicto iba en alza, y el gobierno provincial mantenía su postura, quedó en claro que pese al tiempo transcurrido luego de la obligada renuncia de Fernando Peralta, la provincia necesita contar con un secretario de Derechos Humanos.

La ausencia de un interlocutor válido o al menos un responsable del área para intentar pacificar el conflicto la remarcó la abogada de los pueblos originarios, Sonia Ivanoff, quien puso el dedo en la llaga para precisamente hacer notar esta falta.

La no designación efectiva de un responsable de Derechos Humanos no solo parece ser un mensaje sino la confirmación de que en el gobierno están esperando que Peralta resuelva sus problemas judiciales, por su presencia o participación en el boliche "Mil Demonios" de Rawson (donde había menores de edad), para volver a ponerlo en funciones.



Una causa familiar



El jefe de policía del Chubut, comisario retirado Juan Ale, se hizo presente el jueves en Esquel para tomar el pulso de lo que había sucedido el martes y tratar de equilibrar algunas cargas y justificar otras. Para el jefe de policía, el tema de la relación con los mapuches es casi una causa familiar ya que su hijo, Juan José, cuando estaba a cargo del Grupo Especial de Operaciones Especiales (GEOP) tenía todo listo para detener, en 2015, a Facundo Jones Huala, quien tenía pedido de extradición de Chile.

La movida que iba consagrar internacionalmente a Ale junior fue desautorizada por los entonces jefe de policía, Rubén Cifuentes, y secretario de Seguridad, Oscar Martínez Conti.

A partir de este hecho y luego de algunas denuncias, Ale hijo fue desplazado del GEOP y luego, entre otras cosas, se le atribuyó la autoría de algunos videos por celular, que fueron viralizados, en los que se amenazaba gravemente al entonces gobernador Martín Buzzi.

Más tarde, ya con la llegada del nuevo gobierno provincial, los Ale se sentirían casi reivindicados cuando finalmente se detuvo a Jones Huala y se inició el juicio de extradición. Pero al final el juez Otranto consideró que no había causas para enviarlo a Chile, por lo que el activista mapuche sigue en Esquel, aunque no apareció involucrado en los hechos de los últimos días que cobraron trascendencia nacional.







Fuente: