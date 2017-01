Cuesta: "hay necesidad de ganar algo y eso da menos paciencia"

El defensor de Independiente Víctor Cuesta señaló que el club vive una "necesidad de ganar algo" lo que genera "menos paciencia" entre los hinchas de cara a un nuevo año de competición, pero con Ariel Holan como nuevo entrenador.

"Hay necesidad de ganar algo, hace mucho tiempo, y eso da menos paciencia entre la gente. Queda en nosotros de poner a ellos de nuestro lado y se siente identificada", manifestó Cuesta en rueda de prensa luego del primer entrenamiento del año en el predio de Villa Domínico.

Independiente, que está noveno en el Campeonato de Primera división con 22 puntos (a 9 del líder Boca), no gana un campeonato desde 2010, cuando logró la Copa Sudamericana, y lleva 14 años sin conquistas en el ámbito local.

Cuesta señaló que hay "mucha expectativa" en la institución por el arribo de Holan y que ya empezaron a trabajar con sus ideas de cara a la reanudación del campeonato.

"Holan confía en la tecnología para trabajar, eso lo ayuda, y así empezamos. Las ideas son similares a las del cuerpo técnico anterior, pero la tecnología le permite ultimar detalles", manifestó Cuesta.

El defensor central de Independiente recordó el paso de Gabriel Milito como entrenador quien renunció a su puesto en diciembre del año pasado por resultados deportivos adversos.

"Sorprendió su salida. Por momentos hicimos las cosas bien y en otros momentos no. Eso hizo que tomara la decisión de irse. No le encontramos la vuelta, más allá de algunos buenos partidos, no pudimos concretar goles y por eso Milito se fue", indicó el ex defensor del seleccionado argentino de fútbol.

Por otra parte, Holan, en su primer día al frente del equipo, contó con los siguientes futbolistas: Damián Albil, Martín Campaña y Gonzalo Rehak (arqueros); Fabricio Bustos, Gustavo Toledo, Damián Martínez, Hernán Pellerano, Cuesta, Nicolás Tagliafico, Nicolás Figal y Néstor Breitenbruch (defensores); Julián Vitale, Jorge Ortiz, Diego Rodríguez, Domingo Blanco, Juan Sánchez Miño, Emiliano Rigoni y Maximiliano Meza (volantes); y Martín Benítez, Germán Denis, Diego Vera, Lucas Albertengo y Leandro Fernández (delanteros).

Además, siete futbolistas juveniles trabajarán con el plantel: el arquero Franco Vélez, los defensores Juan Di Lorenzo y Alan Franco, el mediocampista Leonel Alvarez y los delanteros Gastón Togni, Ezequiel Denis y Nicolás Messiniti.

El primer trabajo de pretemporada en Independiente tuvo las ausencias del juvenil Ezequiel Barco, convocado al seleccionado argentino Sub-20, y del uruguayo Cristian 'Cebolla' Rodríguez quien arregló de palabra la rescisión del contrato.

En tanto, el delantero Christian 'Tití' Ortíz regresó proveniente de Universidad San Martín de Porres de Perú tras la finalización del préstamo.

El delantero Leandro Fernández, quien en agosto del año pasado sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla derecho, se entrenó diferenciado en la última etapa de recuperación.

Independiente continuará con los trabajos de pretemporada hoy, mañana y lunes en el predio de Villa Dominico, a puertas cerradas.