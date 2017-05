El Patagónico | Regionales - 25 mayo 2017 Cuestionan la posibilidad de que el Hospital de Diadema se convierta en Centro de Salud Los empleados del centro asistencial, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado, manifestaron que desde el Area Programática Sur del Ministerio de Salud se avanza con un plan para convertir el Hospital de Diadema en un Centro de Salud. Señalan que el destrato hacia el personal es recurrente por parte de la directora Mariela Orrego y que en los últimos meses se ha reducido el número de trabajadores. Pidieron la renuncia de la titular del Area Programática Sur, Mariana Fernández y la de Orrego.

Los habitantes del barrio Diadema se manifestaron el año pasado en la Ruta 39 para evitar el cierre del centro asistencial. Sin embargo, los trabajadores del nosocomio sostuvieron que, desde entonces, se ha producido la salida de profesionales y recortes de personal en las distintas áreas.

En ese sentido, el ministro de Salud, Ignacio Hernández, reconoció semanas atrás que existían problemas internos entre el personal del Hospital de Diadema. El conflicto incluye dos denuncias presentadas en el Ministerio Público Fiscal contra la directora del establecimiento, Mariela Orrego, por destrato.

Asimismo, los enfermeros del centro asistencial denuncian que la titular del Area Programática Sur, Mariana Fernández, busca convertir al Hospital de Diadema en un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Patricia Barzamello, enfermera y miembro de la comisión directiva de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expuso ayer: “después que los vecinos de Diadema defendieran en la ruta la permanencia del hospital hubo tres meses de calma en los que se incorporó a tres profesionales, pero ya se fueron y uno de ellos la doctora Angini, que entregó una nota al Area Programática donde argumentó su salida por los maltratos que recibió y el abuso en los esquemas de trabajo".

"Tenemos una jefa de Enfermería que trabaja desde el Area Programática y eso no puede ser. Además, ayer (por el martes) notificaron que desde el 1 de junio se llevan a un chofer al 107. Quedan dos y uno de ellos tiene problemas de salud por lo cual corremos el riesgo de que no haya ambulancias en un turno", remarcó Barzamello.

Mientras Gerardo Coronado, secretario general de ATE Comodoro, planteó: “este año continuó la decisión de convertir en un periférico al hospital. Es gravísimo lo que está pasando porque el barrio y la zona quedaría sin una ambulancia como tampoco se le permitirá que los choferes tengan las 12 horas de descanso que les corresponde”.

“Hace un año que vienen con esto. La idea es ir vaciándolo de puestos de trabajo para que solo funcione como un Centro de Salud. Lo mismo está pasando con el Hospital Regional y nadie dice nada”, agregó.

Coronado sostuvo que hay problemas edilicios que se profundizaron con el temporal y que no fueron resueltos. Uno de los que más preocupa a los trabajadores son los desbordes de cloacas. “Los patios están llenos de pérdidas cloacales. Esto no es un hecho aislado porque creemos que es un maltrato a la salud de Comodoro Rivadavia porque mientras en Trelew se sigue haciendo un hospital totalmente nuevo, en esta ciudad no se hace nada de nada. Entonces, nosotros queremos que renuncie la directora Fernández y la directora del Hospital de Diadema y vamos a seguir insistiendo hasta que esto se haga realidad”, subrayó.









Fuente: