Cuestionan la vinculación partidaria del rector de la Universidad de la Patagonia

Mientras que la votación que definirá al nuevo rector de la casa de altos estudios se desarrollará el 11 de octubre cuando se reúna la Asamblea Universitaria.Una de las listas que buscará quedarse con el rectorado está conformada por el secretario de Ciencia y Técnica, Carlos De Marziani, y la decana de la Facultad de Ciencias Naturales, Mónica Freile. En la vereda opositora se encuentran la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS), Graciela Iturrioz, y el vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Daniel Barilá.Estos últimos candidatos se mostraron en contra de la explícita vinculación política que tiene el rector de la UNPSJB , Alberto Ayape, con el Frente Para la Victoria. Barilá aseguró que cuando un rector toma una posición tan fuerte le falta el "respeto a la comunidad" porque "no somos dueños Universidad sino mero administradores y tenemos que dar respuesta a toda la comunidad que con sus impuestos mantiene a la institución. No pedimos a un rector que se desafilie sino que sea un representante de toda la comunidad", dijo en diálogo con Radio del Mar.A la vez, la decana de la FHCS explicó que todavía no tienen definido el orden de la candidatura porque han decidido dejar el orden para después de las elecciones de las elecciones de octubre. "Hemos puesto la atención en reforzar el proyecto y hacer un diagnóstico de los problemas de la universidad. Los dos somos actores protagónicos de la fórmula", indicó Iturrioz.Barilá planteó: "nos interesa centrarnos en la propuesta. Hablamos de nuestra universidad por afecto a una institución que se forjó en Comodoro Rivadavia a través de la lucha de una ciudad que logró tener una universidad pública"."Creemos en una universidad más horizontal. Creemos que es de toda la comunidad y por ende no es propiedad de ningún partido político. Es un tema en pleno debate en la universidad y actualmente", subrayó.