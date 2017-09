Cuidados y recomendaciones nutricionales en el embarazo

Lic. en Nutrición Álvarez Marcela. M.P 093.

E-mail: alvarez.136@hotmail.com





Las mujeres embarazadas son un grupo que requiere de atenciones especiales. Las necesidades nutricionales aumentan, por eso, hay que llevar una dieta sana, variada y equilibrada que las cubra y permita llevar a buen término la gestación.





Desde que se inicia el embarazo, el buen estado nutricional de la madre es imprescindible para el normal crecimiento y desarrollo del bebé. El hecho de encontrarse transitando un proceso de crecimiento y desarrollo constantes, hace imprescindible una alimentación balanceada y nutritiva, a la vez que una hidratación abundante.

EL SOBREPESO NUNCA ES BUENO

La embarazada debe evitar aumentar excesivamente de peso ya que tiene riesgos importantes durante el momento del parto y puede también provocar aumentos de glucemia y presión arterial en la madre.

Los requerimientos nutricionales son mayores que en otras etapas. La alimentación cambia a través de los meses, debido a que cada etapa es diferente. Durante el primer trimestre no se necesita un gran aporte calórico. El problema principal son las náuseas y vómitos, entonces lo recomendable es consumir porciones pequeñas de alimentos y realizar las comidas con pocos intervalos.

En el segundo trimestre aumenta el requerimiento en cuanto a calidad nutricional, se impone un balance adecuado de nutrientes.

En el tercer trimestre el limitante en cuanto a la ingesta, es el estómago, que al estar presionado por el útero, hace que comer grandes cantidades sea imposible.









TIPS PARA UNA BUENA ALIMENTACION

Consumir lácteos descremados diariamente

Evitar las frituras y utilizar aceite en crudo en pequeña cantidad para condimentar ensaladas y verduras, preferentemente de oliva o de soja

No realizar ayunos prolongados (más de 3 horas)

Acompañar siempre el plato principal con una ensalada a elección, para aumentar el consumo de vegetales

Combinar todos los alimentos que se deseen (carne c/ arroz, pollo c/ papas, etc.), respetando las porciones indicadas

En caso de sufrir náuseas o vómitos, ingerir los alimentos fríos y en varias ingestas pequeñas durante el día. Evitar grasas y tomar frecuentemente líquidos sin gas y alejados de las comidas principales

Disminuir el consumo cafeína a 200 mg por día. Ésta se encuentra presente sobre todo en mate, té, café, gaseosas cola y chocolate, como se muestra en la tabla siguiente

Cubrir los requerimientos de folatos, presentes en carnes, vísceras (principalmente hígado) hortalizas de hoja verde y cereales integrales. De todas formas, es necesario el suplemento de ácido fólico, desde 3 meses antes de la concepción y durante los primeros meses de embarazo

Consumir como mínimo 2 litros de agua potable por día

Evitar los edulcorantes





CUBRIR EL HIERRO DIARIAMENTE

Consumir en una comida principal al día: hígado o carnes vacunas o vegetales verdes de hoja, germen de trigo, cereales integrales, legumbres, frutas secas.

Para que el hierro se absorba mejor, acompañar con una fruta cítrica ó rica en vitamina C en la misma comida (frutillas, kiwi, naranja, mandarina, sandía).

Evitar consumir infusiones como té o café o mate antes de las 2 horas.

OPCIONES PARA CUBRIR EL CALCIO DIARIAMENTE

OPCION 1: 2 yogures descremados de 200 gr + 1 postre diet + 1 porción de queso port salut Light + 1 vaso de leche descremada

OPCION 2: 2 vasos de leche descremada de 250 cc+ 1 pote de yogur descremado de 200 cc + 2 cucharadas de queso untable descremado + 1 porción de queso port salut Light

OPCION 3: 2 vasos de leche descremada de 250 cc + 1 pote de yogur de 250 cc + 1 postre diet + 2 fetas de queso de máquina