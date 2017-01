Cushamen es la única localidad de Chubut que supera el límite de extranjerización

En Chubut, de acuerdo al relevamiento de tierras rurales, el único Departamento que supera el 15% de tierras en manos de extranjeros es Cushamen, donde la extranjerización de la tierra llega al 19,45%. Se trata justamente del departamento donde se da la disputa entre la Lof de Resistencia Ancestral Mapuche y el grupo Benetton.



La ley, que garantiza los derechos adquiridos antes de la sanción de la misma pero obliga al registro de las propiedades ante un organismo que observará el cumplimiento de la norma, fijó las bases para limitar la adquisición de tierras por parte de personas físicas extranjeras, como así también a personas jurídicas que tuvieran una participación accionaria mayor al 25% en manos de personas extranjeras o bien que les permita formar voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario.



Chubut, al igual que el resto de las provincias, fijó una serie de equivalencias territoriales para determinar el máximo de superficie que en hectáreas puede tener un extranjero, depende la ubicación geográfica de las tierras en cuestión. Así, mientras que en la zona cordillerana de acuerdo a la normativa vigente un extranjero no puede comprar más de 10 mil hectáreas, en la costa ese límite se amplía a 17.500 y en la meseta a 32 mil.



A nivel nacional, si bien existe disparidad en los porcentajes, todas las provincias se ajustan al tope del 15% máximo establecido por ley para propiedades en manos de extranjeros. Así la provincia con menos extranjerización de sus tierras es Córdoba, con un 1,12% de la superficie total provincial y la que más superficie tiene en manos de extranjeros es Misiones, con un 13,88%.



Chubut, sobre una superficie total de 22.229.906 hectáreas de superficie rural, las tierras en manos de extranjeros ascienden a 949.858 hectáreas, lo que representa un 4,36%. En comparación a las provincias patagónicas, se sitúa por encima de Río Negro (2,11%) y por debajo de Tierra del Fuego (4,50%), Neuquén (6,40%) y Santa Cruz (10,84%).



Sin embargo, al poner el foco sobre unidades subprovinciales (departamentos o municipios), en gran parte del país hay sectores donde la cantidad de tierras en manos de extranjeros supera ese porcentaje e incluso trepa por encima del 50%.



En Chubut, de acuerdo al relevamiento de tierras rurales, el único Departamento que supera el 15% de tierras en manos de extranjeros es Cushamen, donde la extranjerización de la tierra llega al 19,45%. Se trata justamente del departamento donde se da la disputa entre la Lof de Resistencia Ancestral Mapuche y el grupo Benetton.



Otros dos departamentos están por encima del promedio provincial, y son los cordilleranos Languiñeo y Futaleufú, aunque no superan el límite de la ley.



Cabe señalar que los datos no discriminan si el total de las tierras fueron adquiridas antes de diciembre del 2011, cuando entró en vigencia la Ley de Tierras, o si también se sumaron propiedades que pasaron al control de personas o sociedades de capital no nacional tras la sanción de la normativa vigente.