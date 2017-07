Damnificados de Laprida seguirán recibiendo una ayuda económica

Luego que el lunes nueve familias de Laprida pidieron públicamente que el Estado no les suspenda la ayuda económica que perciben para afrontar los gastos de alquiler, tras ser afectados por el temporal , el viceintendente Juan Pablo Luque confirmó ayer que el municipio les continuará brindando esa asistencia.

“Por un lapso mínimo de seis meses nos haremos cargo de los alquileres y vamos a continuar con el compromiso que asumimos", dijo Luque. "Hay que darle tranquilidad a la gente de que la palabra empeñada vamos a seguir cumpliéndola y no vamos a permitir que nadie quede en la calle”, agregó.

El viceintendente recordó que la zona donde vivían estas nueve familias es inhabitable y que por esa razón deberán ser reubicados. En ese sentido, el secretario de Humano y Familia, Marcelo Rey, explicó que los vecinos ya fueron inscriptos para acceder a una de las casas que construye el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) con fondos del Gobierno Nacional. Y adelantó que recibirán un "subsidio de 30 mil pesos para que puedan volver de poco a la normalidad".

Sin embargo, Rey consideró que “el reclamo es lógico. Entendemos el reclamo de cada familia, pero también hay que ver lo que el Estado ha hecho y el trato de cada una de las problemáticas que nos ha dejado el temporal”.





CASO POR CASO

El secretario de Desarrollo Humano y Familia, asimismo, sostuvo que el municipio continuará acompañando a las 5 mil familias que se vieron afectadas por el temporal, y detalló: “tenemos 220 evacuados, más de 5.000 familias con el acompañamiento económico de los 30 mil pesos donde el Estado terminó con los primeros 666 informes y ya están con la firma de los beneficiarios para poder rendir los fondos a la Provincia”.

No obstante, reconoció: “no se puede llegar a todas familias al mismo tiempo, pero el Estado continúa trabajando para lograrlo. Cada caso es un caso particular por eso seguimos haciendo los relevamientos sociales".

"Obviamente, los fondos son una problemática porque no alcanza para cubrir todos las necesidades. Pero seguimos evaluando las situaciones del día a día de cada una de las familias para ver en qué instancias están y si pueden volver o no a sus casas, y a partir de allí tomar una nueva decisión. Esto eso no lo decidimos nosotros solos, sino que también se ocupa la Subsecretaría de Hábitat (y Vivienda)”, confirmó.