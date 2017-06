Damnificados de Lomas Verdes piden al municipio de Comodoro que intervenga

Con un petitorio de tres hojas, los damnificados del Loteo Lomas Verdes se reunieron con el viceintendente Juan Pablo Luque, y el subsecretario de Desarrollo Urbano, Guillermo Cherenichenko, para pedirle que la Municipalidad intervenga en el conflicto que existe con la empresa Minera Nueva León para que la misma entregue de una vez los terrenos que compraron hace años por una cifra que ronda entre los 42 mil y 60 mil dólares.

El encuentro se realizó en el Concejo Deliberante. Allí los damnificados plantearon en primera medida el cambio de uso de suelo (de rural a urbano) a través del Concejo Deliberante para que ellos puedan disponer de los terrenos ante el incumplimiento de la firma.

Desde el municipio escucharon su inquietud y les pidieron que completen el planeamiento de los servicios y detallen qué tipo de estudios topográficos y geológicos se realizaron en la zona donde se llevará a cabo la urbanización, trabajo que ya debería haber realizado la empresa.

De esta forma se decidió impulsar una reunión entre el presidente del Concejo Deliberante, autoridades de Minera Nueva León, Libertad Balcón y Ricardo Abraham, y representantes de los vecinos autoconvocados de Lomas Verdes.

El objetivo es que los responsables de la firma exhiban la documentación del desarrollo urbanístico que pretenden llevar adelante y que siguen vendiendo pese a que no cumplieron con la entrega de los terrenos que ya fueron cancelados.





COMPROMISO QUE NO SE CUMPLIO

Cristian Aburto, uno de los damnificados, en diálogo con El Patagónico recordó que la empresa se había comprometido a entregar los terrenos en 2016. Sin embargo, esto nunca sucedió y al pedir respuestas se encontraron con una extraña situación. “La empresa no nos abría la puerta, no nos respondía los email. Comenzamos a ir a la Municipalidad y nos dimos con que hace dos años no se movía nada; entonces ahí empezamos a convocar a los vecinos para organizarnos y empezar a hacer las averiguaciones en las distintas secretarías por donde ha pasado el expediente y finalmente pudimos contactar a la persona que sería responsable: Libertad Balcón”, contó.

Según explicó Aburto, ante la denuncia pública, la empresa asegura que está presupuestando la obra de los servicios y que la Municipalidad les pide la factibilidad de los mismos. Sin embargo, ellos ven poco interés de parte de Minera Nueva León en avanzar en la urbanización.

Aburto desconoce si se trata de una estafa o un prolongado retraso por parte de la firma. Sin embargo, está seguro de que "hubo una negligencia por parte de la empresa. Yo siento como vecino que he sido damnificado porque hubo un compromiso que ellos no cumplieron y tampoco se movieron para que la entrega de los terrenos se concrete. Es como que vendieron los lotes y la empresa quedó stand by. No se movió ningún papel y se siguieron vendiendo terrenos, como sucede en la actualidad”, señaló.

Cabe recordar que Minera Nueva León también administra el “Loteo La Colina” en Rada Tilly, donde más de 50 vecinos también esperan la entrega de sus terrenos, en una situación similar a “Lomas Verdes”, con precios que también rondaron los 50 mil dólares.