El Patagónico | Deportes - 14 julio 2017 Daniel Hure: "voy a entregar lo máximo"

El ala pivote Daniel Hure será parte del plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia con miras a la próxima edición de la Liga Nacional de Básquetbol. Luego de jugar en Paulistano, en la NBB, el jugador argentino retorna al país con gran expectativa para vestirse de 'Verde' y disputar la LNB. Con muchas expectativas y gran optimismo espera su llegada a Comodoro Rivadavia para sumarse al equipo.



- ¿Qué significa volver a jugar al país?

Estoy muy contento de volver a la Liga Nacional y llegar a Gimnasia me pone muy feliz. Argentina y Brasil tienen un nivel de liga muy parejo, pero nosotros nos destacamos en la parte táctica. La liga Argentina es muy linda de jugar.



- ¿Por qué aceptaste la propuesta de Gimnasia?

Cuando llegó la propuesta no dudé en arreglar con Gimnasia, porque es un equipo que se está construyendo nuevamente, pero con una base del plantel anterior. Además, es un club histórico en la Liga y eso también me sedujo al momento de definir.



¿Cuáles son tus objetivos al llegar a este equipo?

- Siempre me caractericé de la misma forma: me siento bien y logro los objetivos personales cuando se cumplen los objetivos colectivos. Soy un jugador de equipo, sé lo que puedo dar y porqué me contrataron. Voy a entregar lo máximo el tiempo que este en cancha y en cada entrenamiento.

Realmente estoy muy ansioso de llegar al club, de conocer la ciudad, a mis compañeros y cómo trabaja Martin.



- ¿Cómo te describirías como jugador?

Soy muy aguerrido y me caracterizo por ser un jugador de rol. Soy un 4, puedo abrir bastante al equipo, cuando veo la ventaja me sumo, me gusta jugar pasando la bola y, particularmente, me gusta el equipo que se está armando. Además, puedo darle muchas cosas al grupo en el juego interno con Diego Romero.



¿Conocías el trabajo de Villagrán en el cuerpo técnico?

Si, considero que para Martín Villagrán es una gran oportunidad de demostrar lo que viene haciendo. Personalmente no tengo el agrado de conocerlo, pero tengo muy buenas referencias por jugadores que pasaron por Gimnasia.



¿Cómo ves que el plantel esté integrado, en gran parte, por jóvenes?

Vengo de una experiencia en Brasil con un equipo muy joven y nos fue muy bien. Desde mi lugar voy a estar ayudando y voy a mantener una actitud positiva durante la Liga, que es muy larga, y es importante la buena relación del plantel.

A nivel trabajo, si tengo que hablar será sobre todo con el ejemplo basado en entrenar y llevando una rutina de jugador profesional. Dar el ejemplo con trabajo.



- Conocés el acompañamiento de la gente al equipo de Comodoro ¿qué le dirías?

Fui muchas veces a jugar de rival y sufrí a esa hinchada y el apoyo continuo. Ahora tenerlos a favor va a ser algo muy lindo para mí.

Ojalá este año nos vaya bien, la gente nos acompañe y apoye, de mi parte van a ver un jugador que se entrega al cien por ciento todos los días, durante los entrenamientos y los partidos por el bien del equipo, con mucho corazón siempre.





