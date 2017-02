El Patagónico | Deportes - 03 febrero 2017 Darío Achaval afronta la etapa más exigente de sus entrenamientos En poco más de un mes, el referente del kickboxing de la Patagonia tendrá la oportunidad de pelear por el título mundial, en Brasil, ante el local Marcio Francisco. "Ahora estamos en la etapa más gruesa del entrenamiento. En un par de semanas ya alivianamos un poco la carga, para empezar a trabajar un poco más en la parte técnica", comentó el luchador comodorense.

El 11 de marzo, en San Pablo, Brasil, Darío Achaval buscará consagrarse campeón mundial de la modalidad Kick Boxing K1 ante el local Marcio Francisco, por lo que actualmente afronta la parte más exigente de su preparación.

"Ahora estamos en la etapa más gruesa del entrenamiento. En un par de semanas ya alivianamos un poco la carga, para empezar a trabajar un poco más en la parte técnica", comentó el luchador comodorense.

Asimismo, Achaval –quien cuenta con el apoyo de Comodoro Deportes– manifestó que "con los chicos que me están ayudando a entrenar estamos haciendo un estudio bastante grande y completo del rival, ya que hay disponibles varios videos en Internet".

"Todo el entrenamiento está basado en eso, en el análisis de las peleas que estamos haciendo de Marcio Francisco y en la forma en la que voy a ir a pelear para tratar de lograr el título. Sé que es un rival experimentado y fuerte, entonces se está trabajando mucho en las distancias, que golpes contragolpear y eso", señaló.

Según Achaval, "la idea es armar la pelea desde la parte mental y manejar los tiempos de ataque y defensa, para lograr una pelea larga que es lo que quiero hacer".

Al respecto de cómo espera que se dé la pelea, Achaval comentó que "queremos tratar de pasar bien técnico los dos primeros rounds, para después empezar a pegar más fuerte y hacer la diferencia en la parte técnica, que es lo más importante para mí".

"Estoy entrenando todos los días, cómodo y sin golpes. Me está ayudando Juan Ramírez, que es un profesor y competidor amigo también, junto con otros chicos del club. La parte física la estamos trabajando nosotros", añadió.

Por otro lado, Achaval afirmó que "estamos convencidos de que en Comodoro se puede hacer un trabajo serio para poder disputar un título mundial. Sólo hay que tener ideas y muchas ganas. En Gym Fight Club tenemos todas las herramientas para hacer la parte física, como así también la parte de sparring. Es un gimnasio que está totalmente armado para poder sacar campeones. Yo apuesto a mi trabajo y a tener un buen equipo para poder enfrentar un desafío así".

En cuanto a los agradecimientos, Achaval comentó que "estoy muy agradecido a toda la gente y los sponsors que se están acercando para hacer posible el viaje. Al Ente Autárquico Comodoro Deportes, que me ayuda desde siempre".

Por último, enfatizó: "Estoy muy emocionado con esta oportunidad. Lo tomo como la última oportunidad de lograr algo grande, así que estoy trabajando para eso. Día a día trabajo para concentrarme en el objetivo, que es lograr el título mundialista".

