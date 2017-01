Darío Achaval: "me invaden las ganas de ser campeón del mundo"

Se realizó ayer la firma del contrato de lo que será el título Mundial de kick boxing y que disputara el referente de la Patagonia, Darío Achaval, en la ciudad de San Pablo, Brasil. Será ante el local, Marcio Francisco.En el acto desarrollado en las instalaciones del Gym Fight Club, estuvieron presentes el titular de Comodoro Deportes, Othar Macharashvili, y Ricardo Esteban Puebla, representante de la WFMC.Achaval firmó su contrato por el título Mundial de kick boxing de la categoría hasta 66,500 kg, el próximo 12 de marzo en San Pablo ante Marcio Francisco de Brasil.El título en juego, de modalidad King Boxing K-1, estará bajo la organización de la Confederación Brasileña de Combate (CBC).Abriendo la presentación, Ricardo Esteban Puebla de la WFMC expresó que luego de muchos años y con el objetivo de sacar a los deportistas a competir en el exterior, esta es una oportunidad única."Tener esta oportunidad que se nos dé con Darío y su experiencia que tiene (campeón nacional y Sudamericano), hay 12 campeones que estaban en su categoría, pero sabemos de su trayectoria y la clase de persona que es. Se dio esta posibilidad en representación WFMC y él será el representante de todo Chubut" indicó.Asimismo, dijo que se trató de un "suspiro" la firma del contrato por el título mundial de la AFSO (World All Fight System Organization). "Hace tiempo lo venimos esperando. Estoy feliz y contento porque me pongo en el lugar de él y sé lo que está viviendo. Estoy muy emocionado porque fue mucho el esfuerzo que hicimos por esto".Darío Achaval desde su lugar dijo que esta posibilidad de disputar un título del mundo "me pone muy contento, me emociona mucho también porque creo que soy merecedor de algo así, todavía estoy como que no caigo, pero lo que si tengo son muchas ganas, voy a entrenar muchísimo para lograr este título".El referente del kick boxing de la Patagonia manifestó que "las ganas de ser campeón del mundo es lo que me invade, lo que quiero y lo voy a ir a buscar con un respaldo de una base de trabajo y sacrificio que lo vengo haciendo hace 15 años atrás".Sobre su rival, el brasileño Marcio Francisco, opinó que "es un hombre maduro, con mucha experiencia en Artes Marciales Mixtas, yo siempre me dediqué a hacer kick boxing, y creo que la pelea se basará técnicamente. Confío en mi trabajo y me siento muy bien. Siento que saldrá todo bien".Sobre el final, el presidente de Comodoro Deportes señaló que esta oportunidad, para Comodoro de tener a un exponente de la disciplina disputando un título del Mundo, es sumamente importante."El logra, después de 15 años, poder ir por un título mundial, es muy importante para nosotros y todos los jóvenes que vienen" sostuvo el titular de la cartera deportiva. "Lo que se ve acá es fruto de una constancia, de un desarrollo propio y de un conjunto de gente que hace posible esto. Los felicito que logren esto con esfuerzo propio y nosotros vamos a acompañar", remarcó Macharashvili.