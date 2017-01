Seguir en Twitter: @ Por Angel Romero El Patagónico | Deportes - 05 enero 2017 Darío Achaval retornará al circuito en Brasil y con un título mundial en juego El referente del kick boxing de la Patagonia se enfrentará al local Marcio Francisco el 11 de marzo, en San Pablo, y por la categoría 66,500 kg. De esta manera, el "Huracán" volverá al ruedo en una contienda pactada a siete asaltos.

Tras un año sin actividad, y dedicado a hacer escuela en los deportes de contacto, a Darío Achaval le llegó la chance de retornar de la mejor manera al cuadrilátero, cuando el 11 de marzo se mida con el brasileño Marcio Francisco por el título mundial de kick boxing de la categoría hasta 66,500 kg, en la ciudad de San Pablo, Brasil.

Ayer fue el día clave para Achaval, quien recibió el contrato para ir por el cinto mundial de la AFSO (World All Fight System Organization) ante un luchador local en una contienda pactada a siete asaltos de 3x1.

"Para mí viene este ofrecimiento en el mejor momento, porque el resultado marcará mi carrera. Ya que estoy maduro y luego de dedicarme a hacer escuela, ya pensaba en un evento de relevancia para darle fin a un ciclo. En caso que la pelea nos sea favorable, tendremos que pensar en defender con responsabilidad el logro obtenido de todo un equipo de trabajo, que hizo que la organización mire a un luchador de la Patagonia para definir el título", sostuvo Darío Achaval a El Patagónico.

Para la puesta a punto, el luchador destacó que tanto en la parte humana como deportiva, el Gym Fight Club cuenta con todo lo necesario para las instancias previas al compromiso.

"Si bien hace un año que no combatía, nunca dejé de entrenar. No sólo en el orden local sino también con la gente de Buenos Aires, de la mano de Jorge Gionco de la KBOX Latino o Pablo 'Mudo' Roa. A eso sumale que apenas se supo de esta chance, todos en la ciudad se pusieron a disposición, ya sea desde los diversos locales que siempre nos dan una mano, hasta otros deportistas como el 'Tigre' (Héctor) Salvidia o Robinson Zamora", destacó.

Respecto al cambio de categoría –pelea en un peso mayor– el referente de los deportes de contacto sostuvo que no es un factor de preocupación, dado que deberá subir un par de kilos para estar a la altura del compromiso.

"Por contrato tenemos que estar cinco días antes de la pelea, para la promoción de la misma y el pesaje el día anterior. Reitero: que me hayan elegido a mí es un premio a todo lo que venimos haciendo por la promoción del deporte. Eso me permite, a partir de ahora, enfocarme sólo en mi preparación, sabiendo que hay instructores capacitados acá para darle continuidad a lo venimos construyendo", recalcó.

Hoy, a partir de las 17:30, se llevará a cabo la conferencia de prensa en las instalaciones del Gym Fight Club con la presencia de funcionarios del Ente Comodoro Deportes que apoyan el desafío del luchador local.

