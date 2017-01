Das Neves afirma que el juez Otranto fue el responsable de la represión en Leleque

"El que mandó a reprimir es el mismo juez que los liberó: el juez federal Guido Otranto", por lo que indicó que el magistrado "es el que debe hacerse responsable porque fue el que originó todo esto", sostuvo el mandatario."Fue el que mandó a reprimir, y la fuerza de Gendarmería, no fue el Gobierno provincial. Es más fácil salir y decir estas barbaridades, porque no tienen ni idea de lo que pasa", aseguró Das Neves ayer en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno.El juez federal ya había sido denunciado por el Gobierno provincial por mal desempeño y, en consecuencia, el gobernador consideró: "le debe preocupar porque puede perder su trabajo y perder 200 mil pesos por mes".En este sentido, el mandatario sostuvo que Otranto "es el mismo juez que los liberó" en relación a Facundo Jones Huala, dirigente del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), quien tenía un pedido de extradición de Chile.Asimismo, Das Neves manifestó "estar preocupado con la confusión y la falta de información y la forma en que fue planteado el tema en algunos medios nacionales por algunos periodistas que sabemos qué posición tienen".En esa línea, el gobernador cuestionó a un sector de la Iglesia. "Yo soy católico pero creo que la Iglesia se tendría que preocupar por cosas que tiene que ocuparse como temas de pedofilia, abuso, y no salir con el facilismo con el que han salido", consideró."Nosotros vamos a apostar al diálogo pero queremos vivir en una provincia tranquila, por eso hicimos las apuestas a conformar un documento", pero volvió a dejar en claro: "de ninguna manera vamos a permitir que se atropelle las leyes".A la vez, Das Neves también recordó: "no le tenemos que dar explicación que entregamos 480 mil hectáreas a las comunidades aborígenes y mapuches en nuestra gestión anterior, podemos mostrar los listados de todas las viviendas que hemos entregado durante 9 años, y hay un porcentaje altísimo de gente que tiene ver con las comunidades mapuches, jubilaciones, hemos tenido la misma atención que han tenido los intendentes".El mandatario provincial también se refirió a los integrantes del RAM. "Vienen acá de alguna manera a desordenar lo que ordenamos entre todos, que no sabemos de qué viven. Tenemos algunas sospechas de quiénes los bancan, pero lo que pedimos es seriedad y tener memoria", consideró."Queremos hablar con los que tenemos que hablar, pero evidentemente en un marco de respeto absoluto a las leyes, a la República Argentina, nosotros somos argentinos y tenemos leyes y estamos ajustados a derecho, así que lo que tienen que hacer ellos primero es reconocer eso", afirmó el gobernador.