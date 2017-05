El Patagónico | Regionales | CRISIS ECONOMICA - 23 mayo 2017 Das Neves afirmó que Macri no implementa ninguna medida a favor de los trabajadores El gobernador Mario Das Neves efectuó un análisis sobre la situación en la que se encuentra el país y volvió a cuestionar ayer al gobierno nacional, al afirmar que "no vemos ninguna medida que avance a favor del bolsillo del trabajador". Luego de asegurar que hay 20 provincias con dificultades financieras, el mandatario pidió una atención federal por parte de Nación y adelantó su oposición a la centralización de los fondos de vivienda porque –sostuvo- ahora también hay empresarios vinculados al gobierno que buscan ser favorecidos.

El gobernador Mario Das Neves volvió a cuestionar ayer al gobierno nacional al asegurar que hasta el momento no se implementó ninguna medida a favor del bolsillo de los trabajadores ya que “no paran la inflación”, pero tampoco promueven aumentos salariales importantes.

El mandatario destacó las acciones impulsadas desde el gobierno provincial para mejorar la calidad de vida de los chubutenses, al indicar que "nosotros queremos que la gente viva bien, que pueda disfrutar de su casa, sus servicios, su escuela, su hospital, de sus rutas, y que obviamente tenga la tranquilidad y seguridad de un trabajo digno".

"Hoy es una situación compleja, una deuda pendiente que tiene el Estado Nacional. Si bien puede venir de arrastre, lo concreto es que no vemos ninguna medida que avance a favor del bolsillo del trabajador porque no paran la inflación ni tampoco se generan aumentos importantes", acotó.

El mandatario manifestó que "las provincias no tienen los recursos que supieron tener. Hoy hay más de 20 provincias que tienen dificultades financieras importantes y esto es peligroso. Si vos centralizas, volvemos a un esquema unitario".



"TAMBIEN ESTAN LOS CALCATERRA Y LOS CAPUTO"

Expresó en ese sentido que "esto que salió en los medios nacionales, de centralizar la cuestión de los fondos de las viviendas, nosotros con todos los gobernadores también nos vamos a oponer porque aparte de los Lázaro, también están los Calcaterra y los Caputo. Hay de todo en la viña del señor".

Al hacer referencia a la cuestión laboral, el gobernador afirmó que "yo estaría más conforme si todos los trabajadores ganaran más plata. Lo que digo es que nosotros somos el Estado y algunas veces superamos largamente al sector privado y pagamos el 30, 31, o primero".

"A cualquier trabajador, sea público o privado, lo que le falta es plata en el bolsillo, y mientras no le pongas plata en el bolsillo por más que vayas a China, Japón o Dubai y se anuncien centrales nucleares, no se va a solucionar el problema y la gente va seguir teniendo la misma bronca", acotó Das Neves.

El gobernador detalló que "la mitad de la población gana 8.500 pesos y acá en la provincia el sueldo promedio del Estado es 23.500 pesos, y sin contar los jubilados, lo que cobran los de afuera en comparación con los nuestros porque pagamos el 82%".

Al respecto subrayó que "muchas cosas que están en discusión, nosotros ya las hemos superado. Ya superamos la época en que decían que los bancos oficiales no servían para nada y se fundían. Tenemos un banco oficial que entregaron fundido y lo pudimos levantar. El año pasado tuvo 500 millones de pesos de ganancias. Además tenemos la caja con el 82% que fue un trabajo hecho en conjunto".

También "avanzamos en la construcción de edificios escolares y de salud; avanzamos con rutas, como el tramo Corcovado-Trevelin que vamos a inaugurar pronto, que lo dejamos andando pero no se vieron los frutos".

En ese marco, también se refirió a las obras que ejecutó el gobierno provincial en el interior manifestando que "saben lo que significa un cajero automático en Ricardo Rojas o Facundo, la alegría de la gente. Se congregó más gente ahí que en un congreso partidario".

