Das Neves con agenda en Buenos Aires por reembolsos y Ganancias El gobernador fue convocado por un "alto referente del gabinete nacional" para una reunión específica por la coyuntura que detona en Chubut con las últimas medidas presidenciales. Además, participará de la reunión de la Comisión Bicameral del Congreso en la que se determinará la validez –o no- del Decreto de Macri que dio marcha atrás con los reembolsos por puertos patagónicos.

Mario Das Neves reveló ayer que recibió un llamado telefónico desde el Gobierno nacional luego del posicionamiento que tomó por la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que elimina los reembolsos por puertos patagónicos. Dijo que en ese contacto se acordó una reunión para hoy con "un altísimo funcionario" del gobierno y aunque no reveló nombres, se especula que será con el jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun.

El gobernador dijo que tras la reunión dará los detalles de la misma, aunque anticipó que al alto funcionario del gobierno de Mauricio Macri "le voy a comunicar personalmente qué vamos a hacer, porque soy ubicado; cómo vamos a votar y le voy a dar una carpeta con los números de la Provincia porque ni el gobierno nacional conoce los números de Chubut".

Las actividades del mandatario en Capital Federal comenzarán a las 10 con la participación, junto a otros gobernadores del país, de una reunión de la Comisión de Presupuesto del Senado que preside Juan Manuel Abal Medina, en la que se tratará el incremento del mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias que ya tiene media sanción en Diputados.

"Mi intervención va a ser muy fuerte, de contenido político porque se afecta directamente a los trabajadores", sostuvo Das Neves, recordando que "acá necesitamos poner la plata en el bolsillo de la gente porque si no va a haber recesión y va a haber problemas".

Dijo además que en Chubut el impacto del impuesto creció desde diciembre del año pasado de 5.836 a 12.688 agentes públicos y jubilados, actualmente, y que solo contabilizando este mes de diciembre la AFIP retendrá 100 millones de pesos de Chubut entre los pagos de sueldos y aguinaldos.

"Es lo que no entienden. En diciembre, entre sueldos y aguinaldos vamos a volcar casi 3 mil millones de pesos al mercado. Con el aguinaldo serán 1.000 millones de pesos. Tenemos una mirada muy profunda sobre el mercado interno, y para que el mercado interno se reactive tiene que haber plata en el bolsillo de la gente", subrayó.



EN LA BICAMERAL

Alrededor de las 17, el gobernador se sumará a la Comisión Bicameral que tiene como tratamiento central los DNU presidenciales que eliminaron los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos. Según informó el gobernador, concurrirá a esta reunión con una carpeta en la que se incluirán detalles "muy puntuales de los productos que son exportables. Tienen el valor de lo que se cobraba con reintegro y reembolsos y algunos con reembolsos solos, y la determinación de cómo con esta medida han bajado todos, pero especialmente el langostino que es el que más cayó con 7 puntos".

