Das Neves arribó a Comodoro

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, llegó este mediodía a Comodoro Rivadavia con el fin de observar en terreno y de forma pormenorizada la situación de la ciudad que sufrió un fuerte temporal con abundantes precipitaciones.

El mandatario se reunió en la Municipalidad de la ciudad petrolera con el comité que está trabajando en la emergencia climática, encabezado por el vicegobernador. Mariano Arcioni, la ministro de la Familia, Leticia Huichaqueo; el ministro de Gobierno, Pablo Durán y el intendente, Carlos Linares.

Luego del encuentro, se realizó una conferencia de prensa en donde el intendente, recalcó el compromiso del Gobierno Provincial para con Comodoro Rivadavia y puso en valor el trabajo de personal del Ejército, Policía, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y vecinos en general.

"Demostramos que somos capaces de unirnos para superar la crisis", manifestó; y aseguró que en estos momentos "no importan las diferencias políticas, sino la presencia del Estado junto a cada familia que lo necesita".



En ese contexto, el intendente aseguró la continuidad de acciones conjuntas entre distintos organismos, con el objetivo de "reconstruir la ciudad" y garantizar la llegada de ayuda "al vecino que menos tiene y no a los vivos que quieren sacar ventaja de esta situación".



Por otra parte, recordó que "en estos momentos se brinda asistencia en 26 Centros de Evacuados y de ahora en más, ya con un pronóstico que descarta la presencia de fuertes lluvias, el desafío es el ingreso a los barrios".



Por último, Carlos Linares también hizo hincapié en el acompañamiento que se manifestó desde el Gobierno Nacional, con el compromiso de suministro de recursos acordes para hacerle frente a la crisis.



"Confiamos en que, esta vez, Nación nos va a escuchar; tanto con la asistencia inmediata como con las obras que le debe a la ciudad para que esto no nos vuelva a pasar", concluyó.