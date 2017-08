El Patagónico | Regionales - 14 agosto 2017 Das Neves aseguró que no entiende a quienes votan a Macri en Comodoro

El gobernador Mario Das Neves valoró la nueva elección celebrada ayer en Chubut. "La verdad es que la gente nos ha acompañado y para mí es lo más importante", afirmó el mandatario tras conocerse los resultados provisorios de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO).

Asimismo, Das Neves vaticinó en conferencia de prensa, a las 22, que "por aproximadamente 3.500 votos nos hemos impuesto en el territorio de la provincia del Chubut", y consideró que este nuevo respaldo "hace que tengamos el décimo triunfo consecutivo en Chubut".

El mandatario remarcó que el Frente Chubut Para Todos "es un proyecto auténtico". "Es un proyecto que no entró en la polarización de Cristina-Macri". Además, realizó un análisis de cómo se votó en Chubut. "Fue notorio el voto clasista en la provincia del Chubut, en todas las escuelas de nivel social alto, ganaron y en el resto perdieron", dijo en referencia al oficialismo nacional.

"Uno todavía no entiende un Comodoro votando a Macri porque somos nosotros lo que tenemos que ir a pelear por el petróleo, cuando son ellos los que deberían dar respuestas", criticó.

Das Neves también destacó el acompañamiento de las comunidades del interior de Chubut. "Tengo que reivindicar, y esta es una gran satisfacción del equipo, que es el interior nuestro, hemos tenido un extraordinario triunfo en El Maitén, un triunfo histórico en Epuyén, ganamos en toda la Comarca Andina, recuperando localidades que habíamos perdido", detalló.

"También recuperamos en la zona sur, ganamos en Río Mayo, ganamos en Río Senguer", repasó el mandatario provincial.

Aseguró que las PASO fueron "una elección importante porque era el final de una etapa con muchos obstáculos".

Además, el titular del Ejecutivo provincial consideró que la comunidad "premió el esfuerzo, la honestidad de nuestros reclamos. La gente premia gestión y esfuerzo".

Ante la consulta sobre si Chubut se distingue a nivel nacional por este décimo triunfo obtenido, Das Neves respondió: "andaban preguntando en qué liga voy a jugar yo. Yo soy gobernador del Chubut, no juego en ninguna liga. Yo lo que tengo que hacer es reclamar ante el Gobierno nacional como corresponde y a veces trabajar junto con otros gobernadores cuando hay acuerdos importantes por delante por pelear como la cuestión fiscal, y evitar esta atropellada de la Provincia de Buenos Aires", advirtió.

