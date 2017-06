Das Neves aseguró que terminará con "el curro" de los subsidios al transporte

El gobernador adelantó ayer que impulsará una revisión integral del sistema de subsidios que reciben en Chubut las empresas de transporte público de pasajeros, al que calificó de "curro" y sostuvo que deriva en que las transportistas "se lleven millonadas". El mandatario provincial también reiteró sus críticas al "tarifazo" en los servicios que brinda la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, ratificó su decisión de revisar el convenio que firmó el ex gobernador Martín Buzzi por el acueducto Lago Musters e insistió en su pedido de transparencia para el manejo de los fondos que Provincia destinó al municipio para atender a los damnificados por el temporal.

El gobernador Mario Das Neves indicó ayer que impulsará una discusión "a fondo" con las empresas de transporte por el sistema de subsidios que actualmente se entregan desde el Estado y que calificó de "curro".

El mandatario provincial adelantó que los encuentros con las transportistas, entre ellos con Atilio Rossi de Patagonia Argentina, comenzarán la semana próxima y que decidió la convocatoria luego de los problemas y advertencias de corte en las prestaciones que se presentaron en la última semana sobre el Transporte Educativo Gratuito (TEG) y el boleto gratuito para jubilados.

"Es una barbaridad lo que se llevan y encima amenazan permanentemente poniendo a la gente en el medio. Se enoje quien se enoje, lo voy a decir, esto es un curro", remarcó el titular del Ejecutivo provincial, quien insistió en que los transportistas "son ricos y le meten la mano en el bolsillo a los Estados".

Recalcó: "nosotros fuimos los que establecimos en la gestión anterior un subsidio a los estudiantes, lo que queremos ver es cómo se está manejando eso, porque el número no nos cierra por ningún lado. Pero nada de extorsión porque acá están acostumbrados a extorsionar, y siempre ponen al Estado de por medio y siempre lo tratan de exprimir como si la plata fuese ilimitada. La plata está para otras cosas".

En ese marco ejemplificó: "se da un aumento de transporte, que nosotros no participamos, participan obviamente los Concejos Deliberantes, y nos tenemos que hacer cargo por ese aumento, y hay que ser previsible, no podés decir que se está pagando 10 y ahora van a pagar 200, después 250. No es así".

Por esa razón, aseveró: "al presupuesto hay que controlarlo mucho porque son muchas las distintas áreas o actividades en la provincia que están, no digo subvencionados por el Estado, pero si ayudadas de alguna manera", precisó.





CONVENIO CON LA SCPL

En sus declaraciones, efectuadas en la inauguración de la Escuela 91 de Valle C, Das Neves reiteró su crítica al aumento de los servicios que presta la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL). Y en ese sentido, al ser consultado sobre la deuda que Provincia tiene con la entidad, afirmó: "hay que rever el convenio vergonzoso que firmó el ex gobernador Buzzi con la cooperativa".

"Nosotros nos hacemos cargo de la deuda, cómo nos hacemos cargo de otras, pero la SCPL le exige a Provincia, pero también le debe Rada Tilly, Sarmiento y Caleta", acotó el gobernador, que aseguró que la deuda nada tiene que ver con el aumento en la tarifa de energía eléctrica, que volvió a calificar como "una barbaridad".

En el mismo tono, el gobernador afirmó: "todas las cooperativas están con problemas, porque deben más de 1.000 millones de pesos, pero eso no quita que sea una barbaridad aumentar las tarifas porque al final, el que termina pagando las malas administraciones o manejo es el usuario", remarcó.





FONDOS DEL TEMPORAL

El gobernador dijo que "nadie tiene que enojarse" por su pedido de transparencia en el manejo de los fondos que, para atender la situación de los afectados por el temporal, Provincia envió al municipio.

"La Provincia, luego del trabajo y el acuerdo con la Legislatura, destina para este fin unos 100 millones de pesos. Ya entregamos 20 (millones), y lo que no puede hacerse es entregar un subsidio a cada uno, sin que la gente sepa quienes reciben ese beneficio", apuntó.

Das Neves indicó estar sorprendido porque su pedido haya generado algunas respuestas por parte del municipio.

"Esto es una cuestión de transparencia, que no solo es lo que corresponde, sino que además no cuesta nada. Nosotros lo hicimos con las viviendas, porque hubo casos de gente que recibió dos o tres casas. Yo no estoy enjuiciando a nadie, solo digo que queremos que se conozcan los nombres y apellidos de los beneficiarios", indicó.