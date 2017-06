Das Neves calificó como "una locura" el endeudamiento a 100 años

El mandatario provincial se refirió al tema este miércoles al brindar una conferencia de prensa luego de encabezar el acto de apertura de licitación para ejecutar obras en barrios de Puerto Madryn.

En ese marco, indicó que el endeudamiento a cien años "es una locura" y agregó que "lo que logran con eso lo pueden pagar en 14 años con intereses y todo. Así es que van a tener que pagar 86 años más".

"Son las cosas que aparecen de golpe, que te sorprenden, que te parecen un chiste", señaló y sostuvo que "eso no tiene ningún tipo de justificación".

Indicó que "aparte que creo que tiene que ver con una mala calificación que recibió el gobierno nacional de parte de organismos internacionales, que te abren o te cierran las puertas. Y en eso se tiene en cuenta el tema de la inflación".

El mandatario indicó sobre esa situación que "este relato que está dando vueltas no es bueno, produce mucho descontento. Uno no necesita ser economista porque un tipo común se da cuenta que la cosa no está bien".

"Todo lo que va diciendo el gobierno nacional, la gente ve que no es para ellos", aseveró.