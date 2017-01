Das Neves confirmó cambios en jefatura de la Policía y afirmó que Sotello "era mula"

Horas antes de que la familia del ingeniero Jhon Blas Gutiérrez, asesinado en un robo, marchara ayer por las calles de Comodoro Rivadavia pidiendo justicia y luego del violento homicidio del remisero Fernando Schmidt que paralizó a la ciudad entera durante nueve horas el domingo en demanda de seguridad, ayer el gobernador Mario Das Neves confirmó que "va a haber cambios" en la Policía del Chubut y que "incluyen al jefe".

En la Casa de Gobierno, en Rawson, el gobernador sostuvo: "cuando la cosa no funciona evidentemente se tienen que producir cambios". Criticó los casos delictivos que involucran a familiares de policías y aseveró que el oficial de Esquel que estaba tomando en un local nocturno mientras cumplía servicio, será "exonerado de la fuerza".

Al referirse al accionar de la policía el mandatario provincial indicó: "no estoy conforme con el accionar de la policía en general, lo digo porque no tengo por qué callarme, no puedo entender que en 48 horas tres hijos de policías estén cometiendo delitos, como un oficial de policía con uniforme esté tomando bebidas alcohólicas en un boliche en Esquel, mientras había varios robos". Y adelantó: "obviamente va a ser exonerado" de la fuerza.

Con respecto a los cambios en la policía, Das Neves afirmó: "sí va a haber cambios, no tengan ninguna duda porque cuando la cosa no funciona evidentemente se tienen que producir cambios y los vamos a hacer".

"Estoy disconforme con la plana mayor y la conducción de la policía. Los cambios los van a saber no más allá de 48 horas", adelantó y reiteró: "va a haber cambios, la cosa no está funcionando y cuando no funciona no funciona".

Sostuvo que esos cambios en la fuerza policial "incluyen también al jefe, porque si este Gobierno no funciona el responsable mayor soy yo, o me echan por un juicio político o tengo que renunciar e irme a mi casa".

La jefatura de Policía, según fuentes consultadas, podría ser ejercida por el comisario mayor Luis Avilés.





ASESINATO DEL REMISERO

Sobre el caso del remisero asesinado en Comodoro Rivadavia la madrugada del domingo, el gobernador dijo: "todo hecho delictivo donde hay una persona que fallece siempre es un tema delicado, y sobre todo cuando fallece un trabajador. Ayer tuvimos un despertar complicado y difícil".

Das Neves destacó la presencia del vicegobernador Mariano Arcioni para mediar el domingo con los remiseros que habían cortado los accesos de esta ciudad pidiendo mayor seguridad tras el asesinato de su colega.

También valoró las gestiones "del jefe de Policía, el subsecretario de Gobierno, la gente de Gobierno, algunos diputados. Estuvimos todo el día trabajando. Acaba de llamarme Arcioni que había estado en el velatorio" y desde ya aprovechó para enviarle "nuestras condolencias a la familia de Fernando Schmidt".

El gobernador indicó que "el autor material está detenido, está esclarecido, es un ciudadano paraguayo de 18 años que ya tenía antecedentes, veremos qué es lo que va a hacer la Justicia, esperemos no verlo suelto por ahí dando vueltas", sostuvo.

"Porque (Miguel Angel) Sotello era mula, distribuía, era parte de un esquema del delivery (de drogas), no es un caso aislado. Paro ahí, porque hay muchas cosas que investigar", advirtió.

Al cerrar la conferencia el gobernador sostuvo: "en los últimos comunicados de la Justicia se refirieron a cosas que no tienen nada que ver con lo que la gente está pidiendo, que es mayor firmeza en las decisiones y no tanta ligereza a la hora de las excarcelaciones, porque no dejamos de ser un pueblo chico, una provincia chica donde nos conocemos todos y sabemos quién es quién", sentenció.