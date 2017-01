El Patagónico | Regionales | POLITICA - 04 enero 2017 Das Neves confirmó que se seguirá plantando ante Nación cada vez que sea necesario El gobernador aseguró ayer que se plantará ante Nación si es que esta avanza sobre los intereses de Chubut. "A mí no me van a correr ni por izquierda ni por derecha, si Chubut está en juego, me voy a plantar con el 1.67 metros que tengo", advirtió, lo que generó aplausos entre los asistentes en el acto de jura de los nuevos ministros y funcionarios.

Durante el acto de jura de nuevos ministros, desarrollado ayer a la mañana en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, en Rawson, el gobernador Mario Das Neves lanzó una nueva advertencia a Nación, después que a pesar de la línea directa que tiene con el presidente Mauricio Macri, lo enfrentó por el Impuesto a las Ganancias y por la eliminación de reembolsos por exportaciones desde puertos patagónicos.

Tras agradecer el acompañamiento del ministro saliente Rafael Williams y de remarcar que el cambio generacional está en marcha, Das Neves, se refirió elípticamente a las diferencias que, en los últimos meses mantiene con el Gobierno nacional, y advirtió que seguirá defendiendo los intereses de Chubut.

"A mí no me van a correr ni por izquierda ni por derecha. Si Chubut está en juego, aún con mi metro sesenta y siete, me planto ante quien sea. Así defendemos desde este gobierno a nuestra gente", enfatizó.

El gobernador comenzó su discurso agradeciendo el acompañamiento que, en este primer año de gestión, tuvo del ex intendente de Esquel y hasta ayer ministro de Gobierno de la provincia, Rafael Williams.

"Cuando me decidí a encarar un nuevo desafío, en un momento complicado, convoqué a Rafael Williams a que se sume al equipo, el cual le dio todo el volumen político que necesitaba tanto Chubut Somos Todos como el gobierno, por eso me queda decir sólo gracias", sostuvo.

En ese mismo marco, el mandatario, valoró "el equipo de gobierno con el que cuenta, porque sin ellos uno no podría conducir el Estado de forma ordenada, por eso creo que es muy injusto e hipócrita decir que Das Neves conduce solo y los demás no existen. Porque no es la verdad, y está claro que la gente lo entendió así, votándonos nuevamente por tercera vez, lo que demuestra que algo habremos hecho, pero siempre en equipo", insistió.



PERONISTA DE FORMACION

A su vez, Das Neves recordó: "soy peronista de formación, y por eso he tomado lo mejor de ese espacio como es el caso del trasvasamiento generacional, lo que viene relacionado a lo que yo hago hincapié siempre como es el importante recurso humano, fabuloso, con el que cuenta esta provincia que es el que produce la riqueza, y nos da los argumentos cuando nosotros vamos a pelear por alguna causa con el Gobierno nacional".

En ese sentido indicó: "acá existen jóvenes idóneos que no han participado en la vida pública, por eso creo que lo importante es tener la generosidad suficiente para convocar a gente nueva, dado que van a ser ellos los que van a trabajar para construir una provincia que pueda ser vivible, que tenga mejor calidad de vida, y donde sus hijos puedan crecer para educar a sus nietos, buscando siempre lo mejor para Chubut", enfatizó el gobernador.

Das Neves destacó: "estos jóvenes me sorprenden día a día, porque como ya lo he dicho varias veces, me quedé con los ojos bien abiertos, cuando uno de ellos me acompañó a reunirme con el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, al cual lo encaró y lo arrinconó para exigirles cosas para Chubut".

"Esta es la gente que yo quiero, la que toma la posta para que la provincia siga creciendo, porque está claro que yo voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance, para concretar lo mismo, porque tengo más ganas, más fuerza y más pasión para seguir adelante por Chubut", concluyó el mandatario provincial.





