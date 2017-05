Das Neves consideró el fallo del 2 por 1 como "un retroceso y una vergüenza"

El gobernador entiende que su aplicación no se justifica en casos de lesa humanidad. "La verdad que el fallo me parece un desastre, es un proceso inadmisible", afirmó. En cambio, el presidente del bloque Cambiemos en la Legislatura, Eduardo Conde, entiende que a pesar de que el fallo genera resquemor, "así son las cosas en un estado de derecho".

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, se refirió ayer al fallo aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilita el cómputo de penas bajo la modalidad de 2x1 en delitos de lesa humanidad. "Me parece un retroceso y una vergüenza", afirmó.

Al ser consultado al respecto durante un acto que encabezó en Trelew, el gobernador indicó que el fallo "es un retroceso que va a traer consecuencias" y cuestionó en ese marco el rol de la Justicia.

"La verdad que el fallo me parece un desastre, es un proceso inadmisible", sostuvo respecto a la decisión aprobada por mayoría, a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró aplicable la Ley 24.390 –conocida como 2x1–, que estuvo vigente entre 1994 y 2001 y que reduce el cómputo de prisión para quienes ya se encontraban privados de su libertad en ese periodo.

"No se justifica porque son delitos de lesa humanidad, con lo cual el 2x1 me parece una aberración absoluta. Creo que es un retroceso que va a traer consecuencias, en vez de dar un paso adelante estamos dando siempre pasos hacia atrás. Lo intentaron con el 24 de marzo, ahora con esto que es más grave aún. Es un fallo para una persona, pero atrás de esa persona puede engancharse un montón de gente", argumentó.

Das Neves dimensionó: "algunos decían anoche (por el miércoles) que son trescientos y pico los que están detenidos por lesa humanidad, pero no, son trescientos y pico genocidas que iban a buscar la gente a la casa y los hacían desaparecer y no entregaban los cuerpos. Realmente el fallo me parece un retroceso y una vergüenza. No sé qué va a pasar por estas horas, pero creo que va a tener un rechazo muy grande", insistió.

"La Justicia va para atrás, es increíble los pasos que está dando. Un delito de lesa humanidad no puede tener la prerrogativa esta del 2x1", insistió.







El presidente del bloque Cambiemos en la Legislatura de Chubut, Eduardo Conde, también opinó sobre el fallo de la Corte Suprema de Nación que aplicó el beneficio del 2x1 en casos de delitos de lesa humanidad.

"El fallo de la Corte Nacional aplicando el 2x1 genera resquemor. Pero así son las cosas en un estado de derecho y aunque nos mortifique debemos tragar saliva y comernos el sapo. Es la ley penal más benigna la que resulta de aplicación por imperio de lo normado en el Artículo 2 del Código Penal argentino", argumentó el diputado provincial.

"Lamentablemente hubo dos hechos que nos llevaron a esta situación. El primero la sanción de una norma aberrante, de duplicar el tiempo de la prisión preventiva a consecuencia del retardo de los tribunales en llegar al dictado de la sentencia de los juicios, de forma de darle sustento a la detención. El otro hecho fue la omisión de la norma de la Ley Nacional 24.390, de hacer una excepción respecto de los delitos de lesa humanidad", analizó Conde en su papel de abogado.

"Ahora pagamos los platos rotos respecto de una cuestión que es inobjetable jurídicamente, en orden a la aplicación de la Ley Penal más benigna, la que siempre es aplicable entre la comisión del delito y la sentencia condenatoria. En este caso, entre el año 1976 tiempo de la Comisión del delito, y el año 2011, tiempo del dictado del fallo que condena al imputado. La ley 24.390 rigió entre los años 1994 al 2001. Vale decir que conforme el mencionado artículo segundo del Código Penal, durante el tiempo transcurrido entre el hecho y la condena existió esa norma y fue la más benigna para el reo. En consecuencia deviene aplicable", consideró.

"Tenemos el deber existencial de respetar el fallo de nuestro tribunal supremo si queremos vivir en democracia. Lo relevante es que la sentencia no reste envergadura a la defensa de los derechos humanos sino todo lo contrario", graficó.

"El barbarismo es y será repudiado moral y jurídicamente, y el cumplimiento de la ley es nuestra evidencia mayor de que hemos combatido las atrocidades del proceso sin necesidad de apelar a los mismos procedimientos, es decir, sin necesidad de violar la ley sino todo lo contrario. Aplicándola en su justo rigor. El dos por uno es ahora parte de ese cometido", opinó Conde.