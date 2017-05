El Patagónico | Regionales | CENTRAL NUCLEAR EN RIO NEGRO - 19 mayo 2017 Das Neves convocó a un encuentro ambiental debido a la instalación de la planta nuclear Será el lunes 29 de mayo. Se buscará sentar posición sobre la instalación de una central nuclear en Sierra Grande, Río Negro. "Acá también tenemos que encolumnarnos todos, hay que fijar posiciones como cuando se fijó una posición firme con la lucha que dio el pueblo contra el basurero nuclear que querían instalar en Gastre", sentenció el mandatario provincial.

En el acto de transferencia de 100 millones de pesos a los damnificados de Comodoro Rivadavia, el gobernador Mario Das Neves reiteró su postura por la instalación de una planta central en Río Negro, tal como anunció desde China el presidente Mauricio Macri Blanco Villegas.

“Sería muy bueno que el Estado Nacional, antes de anunciar desde China la instalación de esta central nuclear, se hubiera dado cuenta de que a pocos kilómetros están juntos, conviviendo Sierra Grande con nada más y nada menos que Península Valdés, que es Patrimonio de la Humanidad”, sostuvo el mandatario.

En este marco, Das Neves convocó a un encuentro provincial ambiental que tendrá lugar el 29 de mayo, en una localidad a confirmar. Allí se fijará la postura de Chubut frente a la posible instalación de una central nuclear en Río Negro, aunque personalmente el gobernador adelantó su postura contraria a esa iniciativa del Gobierno nacional.

“No lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista”, dijo Das Neves. "Acá también tenemos que encolumnarnos todos, hay que fijar posiciones como cuando se fijó una posición firme con la lucha que dio el pueblo contra el basurero nuclear que querían instalar en Gastre”, sentenció.

Das Neves ubicó al cuidado ambiental en el centro de la agenda política y advirtió que "hay que tener cuidado. Vengo escuchando hace muchos años que van a venir por nuestras tierras y nuestra agua”.

Además, calificó el encuentro provincial como "muy importante", convocando "a los que quieran firmar un compromiso con el medio ambiente de nuestra provincia". El gobernador indicó que dicha cumbre servirá para “decir concretamente qué queremos hacer con esta Provincia. Estamos dispuestos a sentarnos y discutir hacia dónde vamos, pero tenemos en claro que no nos van a venir a contaminar ni a usar como conejillos de indias”, sentenció.

Y aseguró que la de Chubut es “una sociedad movilizada e informada; por eso no hay lugar para tibios, no hay lugar para las distracciones, hay solo un lugar de lucha para el que quiera luchar por el bien de la gente, el de sus familias y sus hijos".

Cabe recordar que el mandatario provincial, tras conocerse la instalación de una planta nuclear en la Patagonia, manifestó su rechazo al proyecto, posición que ratificó una vez que trascendió que sería instalada en Sierra Grande, una ciudad ubicada a 134 kilómetros de Puerto Madryn, que es una de las localidades turísticas del país más elegida cada año por las ballenas francas para aparearse.



"SEGUIMOS DISCUTIENDO POR LO NUESTRO"



Así lo manifestó el mandatario al hacer alusión a las gestiones que lleva a cabo ante el gobierno nacional y su postura con respecto a los reembolsos y el fondo anticíclico para la actividad petrolera. "Nos tenemos que poner firmes; hay que tener posiciones muy claras", afirmó.

De este modo, el mandatario se refirió a las distintas gestiones realizadas ante el gobierno nacional, el tema de los reembolsos y la situación petrolera en la provincia, donde "nosotros seguimos discutiendo y peleando por lo nuestro".

Realizó las declaraciones al brindar un discurso durante el acto en que firmó el decreto para las transferencia de 100 millones de pesos para el municipio de Comodoro Rivadavia, que será destinado a 2.000 familias de las que fueron afectadas por el temporal que azotó la ciudad.

En ese marco expresó que "lo dije el primer día, lo dije al mes, al año y antes de ayer lo repetí ante tres ministros de la Nación, sobre todo ante el de Hacienda (Nicolás Dujovne) que es nuevo y no nos conoce porque tuve que hacer un relato de lo que somos nosotros".

Señaló que "no dependemos de la lapicera de nadie, ni de ningún trasnochado, ni del abuso que llevan adelante las operadoras. Nosotros vamos a pelear por lo que corresponde".

Al referirse a la reunión que mantuvo en Buenos Aires con tres ministros de primera línea del gobierno nacional, detalló que "recibimos un guiño de que se podría crear un fondo anticíclico para la actividad petrolera para que cuando haya que apuntalar el precio del barril, la actividad de los petroleros y las crisis recurrentes que tienen, podamos recurrir a ese fondo".

Además, indicó que "saben que el tema de los reembolsos es muy delicado y es bueno que se sepa. A mí no me interesa pelear los reembolsos por los mineros, me interesa pelearlos por la pesca, por la lana" y agregó que "tampoco por las operadoras, que se llevan 78 millones de dólares y nadie controla si ese dinero está invertido correctamente acá".

"Distinto es que esa plata esté en un fondo anticíclico, que nosotros tengamos acceso y podamos acudir al mismo las veces que sean necesarias cuando tengamos algún problema", afirmó el mandatario.

Con respecto al fondo indicó que "ese es un cambio sustantivo, para seguir independizándonos en un país que se dice federal pero seguimos teniendo una dependencia muy grande con decisiones que se toman en otros lugares".

Por otro lado, Das Neves manifestó que "estos días estuve mirando un poco los números del Congreso y como lo dije alguna vez, los legisladores de Buenos Aires, sean del partido que sean, a la hora de votar votan todos juntos por su Buenos Aires, que no me parece mal, pero quieren poner el puerto de Bahía Blanca como puerto patagónico y eso no corresponde de ninguna manera".

Aseguró que "nosotros tenemos una historia, los puertos patagónicos son los que están, que no vengan a hacer ningún injerto porque después de eso vendrá Mar del Plata y avanzan sobre la destrucción de nuestras economías".

Por eso "nos tenemos que poner firmes, hay que tener posiciones muy claras porque somos un pueblo trabajador que produjo riquezas enormes y lo que buscamos es que el Estado Nacional tenga la presencia y la predisposición como lo ha demostrado en estos días", concluyó el gobernador.

Fuente: