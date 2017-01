Das Neves criticó a Panizzi por "sacarse una foto con un encapuchado"

El gobernador Mario Das Neves destacó ayer el trabajo de los ministros de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Pablo Durán y Alberto Gilardino, por haber constituido la mesa de diálogo para intentar resolver el conflicto en el Lof Cushamen que, tras la represión ejercida sobre los manifestantes mapuches, ganó trascendencia nacional."Nosotros vamos a seguir apostando al diálogo” dijo el mandatario, al referirse al conflicto en el Lof Cushamen y en ese marco valoró el importante trabajo efectuado por funcionarios del Gobierno Provincial con el fin de lograr “nuevos canales de diálogo y conformar una mesa de trabajo conjunto”.“Quiero reivindicar el trabajo que ha hecho el ministro de Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino y el ministro de Gobierno, Pablo Durán, que estuvieron en algo que en nosotros nadie puede decir lo contrario, que es el diálogo”, sostuvo.CON ENCAPUCHADOS NOEn el mismo tono, el gobernador advirtió que “el diálogo a veces tiene que tener las condiciones que corresponde” y por eso expresó que “no nos gustó ver a un ministro del Superior Tribunal (Alejandro Panizzi) dándole la mano a alguien encapuchado. Esa no es la Argentina que queremos, no es un buen síntoma”, afirmó.El gobernador hizo mención, con esta frase, al acercamiento que el viernes, con la intención de descomprimir el conflicto, el hasta ese día presidente del Superior Tribunal de Justicia tuvo con los representantes del Lof Cushamen.Aseguró también Das Neves que “nosotros pusimos la mesa servida para discutir y sobre todo para informar lo desinformado. Daba asco ver, incluso a algunos comunicadores sociales, que no tienen la más mínima idea de lo que pasa acá”, sostuvo en referencia a las múltiples opiniones vertidas por estos días, algunas de ellas con un total desconocimiento de la situación.Por eso el gobernador resaltó “la oportunidad que tuvo Durán (el ministro de Gobierno) de explicarle las cosas, cuál era el problema, a Nora Cortiñas y representantes de derechos humanos”.MALA INFORMACIONDas Neves aseveró en ese sentido que “nosotros vamos a seguir apostando al diálogo, vamos a seguir trabajando como hemos trabajado, hemos entregado miles de hectáreas a los aborígenes en nuestra anterior gestión, como entregamos viviendas: el 20, 30 o 40% son todos descendientes de aborígenes, la jubilación, cualquier tipo de asignación”, enumeró y recalcó que “están incorporados a la vida política, social y comunitaria de la Provincia del Chubut”.“No es necesario que nos vengan a decir de afuera cómo son las cosas”, agregó.En otro orden el gobernador dijo que “de los tres que fueron liberados: uno es de Bariloche, el otro de El Bolsón y otro de Neuquén. Hay que sacar todas las conclusiones”. Y dejó en claro que “nosotros no vamos a seguir fogoneando el tema pero tampoco vamos a dejar que mal informen y nos hagan quedar como responsables de hechos que no corresponde”.