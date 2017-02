Das Neves cuestionó a Bowen y dijo que "hay que erradicar a los chantas" de la política

Luego de que el intendente de Dolavon, Dante Bowen, le reclamara al Gobierno provincial una deuda de casi $9 millones de pesos, correspondiente a ocho convenios por obras que ya se encuentran finalizadas, con dinero proveniente de las arcas municipales, el gobernador Mario Das Neves cuestionó al jefe comunal y dijo que "hay que erradicar a los chantas" de la política.

"Espero que los intendentes en vez de salir a hablar lo que les deben del otro gobierno, que culpa tengo yo si Buzzi te debe 7 u 8 millones de pesos, valoren que la provincia le dio a Dolavon 28 millones de pesos para obras. Trabajen por su ciudad", señaló el mandatario.

"Acá hay que sacarle las máscaras a cada uno, somos pocos y nos conocemos. Hay muchos chantas y tenemos que erradicarlos del manejo de los fondos públicos, porque se quedan con el dinero de la gente" concluyó.

El gobernador, además de criticar a al jefe comunal de Dolavon también apuntó al diputado de Cambiemos, Manuel Pagliaroni, y calificó sus expresiones vinculadas a seguridad como "demagógicas".

"Planteaba demagógicamente que se necesita más plata. Por supuesto, chocolate por la noticia. Por ejemplo, los 400 millones de pesos de más que se aumentaron los legisladores para el bolsillo de ellos, que cobran 160 mil pesos por mes, que lo devuelvan y lo podemos repartir con la Policía y otra gente que lo necesita", ejemplificó, señalando: "imagínense todas las obras que se pueden hacer con 400 millones de pesos?".

Das Neves pidió que "sean un poquito más serios en sus planteos, porque no me gusta hablar del pasado. Pero no se olviden que recibimos una provincia con 13.200 millones de pesos de déficit, las obras totalmente paralizadas, más de 200 contratos firmados sin iniciar las obras, todas firmas.

Y poquito a poquito fuimos de alguna manera recuperándonos, conseguimos el bono, que fue transferido para poner rápidamente en marcha las obras", indicó.





OCA Y BORTAGARAY TAMBIEN CONTRA BOWEN

El ministro de Economía Pablo Oca ayer también le respondió duramente al intendente de Dolavon por el reclamo público que realizó por una deuda de unos $9 millones. "Bowen se despertó de la siesta y reclama por gacetilla", disparó el titular de la cartera económica, en declaraciones al programa a FM Tiempo de Trelew.

"Hubiera preferido que venga, se siente y reclame en el Ministerio, porque es una declaración muy genérica la que hizo. Yo tengo registrado que a Dolavon se le deben unos 2 millones de pesos", aseguró, aunque luego esto fue desmentido por Bowen.

Quien también se sumó a la ola de críticas a ese intendente, fue el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Martín Bortagaray. El funcionario le recomendó a Bowen que "antes de reclamar deudas que se dedique a gestionar".

El ex intendente de esa localidad, criticó a su sucesor y le recordó que "él recibió un municipio con las cuentas ordenadas" y que "el pueblo en esta gestión del gobernador Mario Das Neves recibió más de lo que recibió en los cuatro años de Buzzi". Además, indicó que el Gobierno provincial "establece prioridades en cada una de las localidades, ayuda y gestiona por todos" y le recordó que "Dolavon por el bono que colocó Provincia en los mercados internacionales ya recibió alrededor de 4 millones de pesos para ejecutar obras para la ciudad".

"Se están ejecutando 50 viviendas con un tanque para el suministro de agua potable para toda la zona con una inversión que supera los 50 millones, además de las 28 viviendas que fueron firmadas recientemente por más de 39 millones de pesos", detalló Bortagaray, asegurando que "desde el Gobierno provincial ya estamos gestionando más casas para la localidad".

El titular del IPV finalmente le recomendó a Bowen que "en vez de reclamar se dedique a gestionar por el pueblo, que salga de su despacho y camine más, que hable con la gente" y que en "vez de hacer tantos eventos y fiestas se dedique a limpiar el pueblo y mejorar las calles que están intransitables", sin dejar de recordar que desde el Ejecutivo provincial también "se firmó el contrato para la obra de la planta potabilizadora por más de 16 millones de pesos".