Das Neves cuestionó a "los violentos que no respetan las leyes ni la bandera"

"Ayer (por el martes) a un helicóptero que iba a cubrir un siniestro, donde está parte de la comunidad mapuche, lo apedrearon. Lo que me da vergüenza es que haya gente que apoye esto y en eso sí disiento con el PJ que hoy sacó un comunicado, de total y absoluta falta de conocimiento", expresó el mandatario provincial. Y les recomendó: "viajen, estén allá con la gente"."El propio juez federal Guido Otranto, se retractó ahora. Es el mismo que dejó libre a algunos que tenían en Chile antecedentes de homicidio y actos de todo tipo acá en Argentina y ayer mandó a reprimir, no mandamos a reprimir nosotros", sostuvo.En relación al grupo de resistencia sostuvo: "los señores se adueñan de un recurso turístico fantástico que tiene Esquel , que es La Trochita, ayer (el martes) querían sacar los rieles. Paremos la mano con esto, el repudio tiene que ser generalizado, ¿o quieren vivir en una sociedad violenta? Eso no lo podemos permitir"."No vamos a permitir ningún tipo de atropello. Nosotros vamos a seguir con la ley, denunciando a los violentos. Tiraron piedras a un helicóptero que iba a controlar un incendio donde estaban residiendo ellos, ¿qué nos espera para el verano que siempre es caliente con los incendios?", cuestionó."También atacaron a un camión de la Policía que retiraba ganado. Les dispararon con armas, ya no es gomera y las piedras son cada vez más grandes", dimensionó."Puede haber gente que tenga esa convicción por la lucha por las tierras pero yo les puedo asegurar que el 90% es de afuera, ya hicieron en todos lados problemas, ahora están en la Casa del Chubut en Buenos Aires, que son 30 o 40 que los eligen, van a las esquinas donde están los manteros juntan gente y van", criticó.El gobernador advirtió: "nosotros vamos a defender lo nuestro, a nosotros nos cuesta todo un montón, entonces todos los chubutenses, sean peronistas, radicales, de Chubut Somos Todos debemos estar atrás de los objetivos para vivir en una provincia tranquila. Hace dos años que estamos con este tema este" recordó y solicitó: "actúe la Justicia, que pongan lo que tienen que poner porque ganan mucha plata, ganan bien y viajan mucho".