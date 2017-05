El Patagónico | Regionales | POLITICA - 24 mayo 2017 Das Neves cuestionó a Macri por la eliminación de 500 pensiones graciables El gobernador Mario Das Neves cuestionó ayer al gobierno nacional por dar de baja 500 pensiones graciables. El mandatario consideró que la gestión del presidente Mauricio Macri ajusta "a los sectores más débiles" y ratificó su decisión de "no callarse la boca y seguir haciendo mucho ruido, en este reclamo, a nivel nacional".

El gobernador Mario Das Neves criticó ayer nuevamente al gobierno nacional por dar de baja a las 500 pensiones graciables que tenía la provincia y calificó la medida como “una vergüenza” y una nueva muestra de que la gestión de Mauricio Macri Blanco Villegas “ajusta a los sectores más débiles”.

En conferencia de prensa, en casa de Gobierno de Rawson, el mandatario cuestionó a los comentarios de medios nacionales en los que se pone en boca de otros gobernadores algunas definiciones sobre su persona.

"Hablan de un loquito que anda dando vueltas por ahí, que hay días que está bien y otros mal", detalló y agregó que "uno va y pelea las cosas por la provincia, y la verdad que hay cosas que no han andado. No soy ni oficialista ni oposición, me siento muy orgulloso porque soy chubutense, defiendo la provincia".



CASOS CONCRETOS



De inmediato denunció la baja de 500 pensiones graciables y puso como ejemplos casos concretos. “Una de las que se anuló es la de una persona no vidente de Gaiman, que se casó y que tiene una familia, es de 8.500 pesos, pero ese muchacho tiene un padre que tiene ingresos familiares y la política, que es poco sensible e inexplicable, dice que como el padre tiene ingresos él no los puede tener", explicó.

El mandatario indicó que "ese muchacho tiene su propia familia y tiene derecho a una pensión graciable, y no puede ser que tenga que vivir el resto de su vida de pedirle plata a su padre".

Por eso afirmó que "es una vergüenza, hay muchas cosas para ajustar, que empiecen a ajustar las entidades financieras que se están enriqueciendo, que empiecen a ajustar lo que hay que ajustar y no a los sectores más débiles porque aparte esto recae siempre en el municipio o en el Estado provincial".

En ese sentido detalló que "Leticia Huichaqueo (ministro de la Familia) ya llegó a Buenos Aires porque hoy tenía una reunión con el director nacional de Pensiones".



EL ESCANDALO ODEBRECHT



El gobernador advirtió que "acá no me voy a callar la boca y voy a hacer de esto mucho ruido a nivel nacional" porque "no se puede seguir permitiendo que estas cosas pasen porque si no decís nada, sigue y si decís algo cambian. Entonces que cambien, que aprendan porque así cualquiera puede luchar contra el déficit fiscal".

"Hay otras formas de luchar contra eso y no es justamente tocando los intereses de aquellos que más necesitan", remarcó.

Das Neves aseveró que "el problema sigue siendo el mismo que decimos desde el primer día, a la gente le falta plata en el bolsillo. Si se la están sacando, que se la saquen al que tiene. Abran rápidamente la causa Odebrecht para ver a todos los que se enriquecieron con eso y se van a llevar una flor de sorpresa, pero mientras tanto no le quiten la plata a la gente porque la inflación sigue ganando", concluyó.



WILLIAMS SERA CANDIDATO



En otro orden, el gobernador anunció ayer que el ex ministro de Gobierno provincial, Rafael Williams, será el candidato a consejero popular en el Consejo de la Magistratura.

El mandatario lo confirmó tras ser consultado por la prensa luego de encabezar un acto de apertura de licitación para ampliar y restaurar el Museo de Ciencias Naturales de Puerto Madryn, y tras haberse reunido en su despacho con quien fuera su primer ministro de Gobierno en este mandato.

"Le ofrecí ser consejero popular porque ahora se eligen consejeros en la Comarca y en la zona de Trelew y Rawson. Lo aceptó y por eso puedo confirmar que el candidato a consejero popular va a ser Rafael Williams", expresó.

