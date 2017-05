Das Neves cuestionó que la atención de PAMI empeora en lugar de mejorar

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, cuestionó ayer: "PAMI va para atrás", al hacer referencia a la prestación brindada a los adultos mayores en la provincia. Al respecto expresó: "algunos en Buenos Aires se enojan cuando uno habla de PAMI, pero el PAMI va para atrás"."Nosotros tenemos problemas en distintas localidades porque no hay una atención de PAMI para con la provincia", cuestionó.El gobernador recordó: "esto ya pasó por el 2005 o 2006, que nos tuvimos que hacer cargo y creamos el PROSATE (Programa de Salud para la Tercera Edad) con una inversión nuestra, tenemos incluso instalaciones nuestras"."Pero tienen que mirar la cápita y tienen que ver que estamos a 1500 kilómetros, que no nos interesan los cambios que haya en PAMI. Si uno se fue porque no estaba de acuerdo, porque no podía hacer ajustes. Eso es un problema de cada uno de los gobiernos, yo me tengo que hacer cargo cuando se va alguno de acá, qué es lo que hizo y el que viene qué es lo que tiene que hacer", señaló respecto a los cambios en la estructura del organismo nacional.En ese sentido, Das Neves adelantó: "la semana que viene vamos a pedir una audiencia con el ministro de Salud de la Nación para que tomen con mucha seriedad y responsabilidad el ida y vuelta con la gente mayor de nuestra provincia"."Para nosotros siempre fueron una prioridad, no solamente la atención médica, sino los centros de jubilados, las viviendas, el turismo social. Siempre hemos estado atendiéndolos y nos da mucha pena que el Estado Nacional esté bajando los brazos para con PAMI", subrayó."Pienso que tienen que mirar un poco más allá de la General Paz, y tengo que decirlo a pesar de que se enojan cuando lo hago", insitió.