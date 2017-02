Das Neves culpó a Britapaja por las demoras en la obra del acueducto

El gobernador Mario Das Neves acusó y responsabilizó esta mañana al intendente de Sarmiento, Ricardo Britapaja, por las demoras en la obra del acueducto Lago Musters-Comodoro Rivadavia. "Ayer en el ENOHSA nos dijeron que está la plata y quieren terminar la obra de manera inmediata, pero hay un superficiario con quien no se acuerda y es la intendencia de Sarmiento". Por tal motivo, aseguró que "si tenemos que ir a la justicia llegaremos".

El gobernador Mario Das Neves, que se encuentra en Buenos Aires realizando gestiones con diferentes sectores, se hizo un tiempo para embestir contra el actual intendente de Sarmiento Ricardo Britapaja.

Das Neves indicó que un tema de suma preocupación para el Gobierno provincial es la puesta en marcha de las obras del Acueducto y señaló que ayer desde el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) "nos dijeron que está la plata, está la respuesta y quieren terminar la obra en forma inmediata pero hay un superficiario que no cierra y que es la intendencia de Sarmiento".

El actual intendente de la localidad de Los Lagos está de vacaciones, "no lo pude ubicar ayer, ni hoy, pero sinceramente que sepa la gente de Comodoro que eso ya se podría haber concluido, que está la plata, quieren arreglarlo rápidamente porque saben de los efectos negativos".

"Me extraña que un funcionario e intendente, vecino sureño no entienda y no esté en esta discusión" y fue por más al manifestar que el jefe comunal de Sarmiento la semana pasada "recibió dos millones de pesos de un ATN de Nación en forma directa" sostuvo Das Neves.

Al mismo tiempo le pidió que "entienda y respete al comodorense, caletense y la gente que están teniendo con la falta de agua y que esto lo soluciona en forma inmediata. Ya lo hablamos muchas veces con él y no ha dado respuesta".

Ante la posibilidad de recurrir a la Justicia por la postura del jefe comunal de Sarmiento expresó en La Cien Punto Uno que sería "una barbaridad que molestemos a la Justicia para decirle a un intendente que habilite el paso del tramo que creo son 1.500 metros, pero si tenemos que llegar a la Justicia, llegaremos".