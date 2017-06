El Patagónico | Regionales | MUERTE DE MARCELO GUINLE - 09 junio 2017 Das Neves definió a Guinle como un defensor de los intereses de Comodoro y de Chubut El gobernador destacó los valores y la figura del ex intendente comodorense, quien falleció ayer a los 69 años, y a quien definió como "un gran dirigente del Chubut".

El gobernador Mario Das Neves decretó ayer tres días de duelo en la provincia del Chubut, por el fallecimiento del ex intendente y actual presidente del Superior Tribunal de Justicia, Marcelo Guinle, de quien destacó sus valores y la tarea que realizó "siempre" en defensa "de los intereses de su ciudad en particular y de la provincia en general".

Das Neves describió a Guinle como "una voz de referencia y siempre preocupada por las cosas de Comodoro y de la provincia. Hemos tenido nuestras diferencias política partidarias pero siempre valoré su don de gente, su capacidad, honestidad y valentía", resaltó.

Por esos valores fue que el gobernador empezó a conversar, apenas asumió en 2015 como gobernador, sobre la posibilidad de que llegue al Superior Tribunal de Justicia. "El Poder Judicial es un organismo muy importante, hay que jerarquizarlo, y cuando lo nombramos a Marcelo justamente fue para jerarquizar", sostuvo. Y remarcó: "él tenía la objetividad, la transparencia y la trayectoria para ocupar un cargo de ministro, pese a que algunos objetaban porque venía de la política", recordó.



"SU AUSENCIA SE VA A SENTIR"



Sobre su papel en el Superior Tribunal de Justicia, el gobernador señaló: "Marcelo había encarado en poco tiempo una tarea en el Poder Judicial que a mí me llegaban informaciones, de que hacía rato no veían la movilidad que le estaba dando, incluso su último mensaje en una radio fue hace aproximadamente diez días atrás, donde habló de que los jueces debían dar la cara y no esconderse".

Por esa razón, "el lugar donde él estaba era un reconocimiento, y creo que su ausencia se va a sentir mucho, en especial en Comodoro Rivadavia, porque era una referencia importante de esa ciudad".

En ese contexto, el mandatario provincial mencionó que últimamente él "conversaba mucho con Guinle, y anoche (miércoles) hablé con su hijo Gonzalo quien me pintó un panorama que ya no era alentador y esta mañana temprano me comunicó la noticia".

"Así que el recuerdo de toda la gente de Chubut para un hombre que era un valor, un dirigente político, serio, responsable y que hizo todo lo que pudo por la provincia", indicó.

