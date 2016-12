El Patagónico | Regionales | TRASPASO DE MANDO - 20 diciembre 2016 Das Neves delegó el mando en Arcioni El gobernador cedió ayer el mando al vicegobernador Mariano Arcioni, que estará a cargo del Ejecutivo provincial hasta el 2 de enero. Sin embargo a partir de hoy, y hasta el jueves, mantendrá reuniones con funcionarios nacionales y directivos de operadoras petroleras por el "barril criollo", entre ellos el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez. Das Neves prometió más "cambios" a su regreso.

El gobernador Mario Das Neves delegó ayer en el vicegobernador Mariano Arcioni las funciones y atributos inherentes al cargo de gobernador de la provincia mientras dure su ausencia, en virtud de que se tomará cuatro días de vacaciones. Sin embargo, previo a ese descanso, encabezará una agenda de actividades en Buenos Aires. La misma estará centrada en la situación petrolera e incluirá reuniones con funcionarios nacionales, operadoras y otros gobernadores.

"Mis vacaciones son cuatro días hábiles nada más; en ese tiempo van a estar todos tranquilos y en familia" dijo Das Neves ayer al realizar el anuncio.

En este marco, el gobernador anticipó que “el 2 de enero ya me tienen de vuelta en la provincia y con varios cambios”. Así lo subrayó al traspasar el mando en un acto que tuvo lugar en la Sala de Situación de Casa de Gobierno y que se realizó al término de una reunión que mantuvo con el presidente de Petrominera y secretario general del Sindicato de Petroleros y Gas Privado del Chubut, Jorge Avila; y el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Llugdar.



HOY CON YPF



Das Neves dejó en claro que hasta el jueves mantendrá distintas reuniones en Buenos Aires por la crisis petrolera, sobre todo en lo referido a la planificación de 2017. Anticipó que hoy por la tarde se reunirá con el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, mientras que mañana o el jueves volverá a encontrarse con el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, junto a funcionarios del Ministerio de Hacienda y las operadoras. El objetivo es acordar los pasos a seguir ante la situación delicada que vive el sector petrolero.

En estos encuentros, además de conversar y solicitar la continuidad del "barril criollo" que como confirmó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, bajará de los 55 dólares actuales a 47, el gobernador tiene otros temas en agenda con el Gobierno nacional.

La situación de los textiles y el tratamiento o no en el Senado de las modificaciones introducidas en Diputados al proyecto de Impuesto a las Ganancias son algunos de estos puntos que Das Neves planteará. Lo hará acompañado en las reuniones petroleras por Avila y Llugdar, que ayer confirmaron que tienen alquilada la "carpa negra" para protestar frente a la Casa Rosada, en el caso de que no haya novedades positivas.

Cabe recordar que respecto al tema textil, el ministro de Producción Hernán Alonso y el subsecretario de Industria, Pablo Mamet, también llevaron una solicitud al ministro nacional de Producción, Francisco Cabrera, con quien también Das Neves espera tener una reunión para ver qué posibilidad existe de reactivar las plantas que están en crisis por las variables que sufrió la economía nacional.

