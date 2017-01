Das Neves descartó la postulación de su esposa e hijos a las próximas elecciones

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, hoy al ser consultado por la prensa se refirió a los rumores sobre la posible candidatura de su esposa Raquel Di Perna en las elecciones legislativas expresando que "lo desmiento totalmente".

"Ahórrense los comentarios porque ni ella, ni Pablo Das Neves, ni María Victoria Das Neves, van a ser candidatos a nada en el 2017, descártenlo", aseveró el mandatario.

Expresó en ese sentido que "no le gustó mucho (por la reacción de Raquel Di Perna sobre los rumores de su postulación), les aclaro que me hicieron pasar un café temprano medio áspero" y comentó que "cuando llegué a la privada me decían ¿pasó algo?, me tuvieron cortito".

Por último, recalcó que "la operación no la hicimos, eso corre por cuenta y responsabilidad de quien lo hizo".