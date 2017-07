Das Neves destacó el voto de Lagoria y Bermejo para expulsar a De Vido

"Tomamos una posición que fue la de Sixto Bermejo y Lagoria; Taboada, si bien es del grupo, pertenece a un grupo gremial dentro la Cámara. Y acá marco coherencia con mi pensamiento porque cuando fui diputado actué de la misma manera cuando no entró y no juró Luis Patti, y cuando quiso jurar el ex general Bussi, por delitos de lesa humanidad", indicó.

El mandatario agregó que "una parte de la ley te va a decir que es muy difícil juzgar y echar a alguien que no está condenado, pero hay situaciones un tanto complicadas, donde uno incluso sería mejor dar un paso al costado".

"El de ayer no fue un buen día para la política argentina", señaló Das Neves, quien reconoció además que el resultado de la votación "más o menos se sabía porque hay compromisos muy fuertes de algunos gobernadores para con De Vido. Estas situaciones no me gustaron".

Completó respecto de la sesión especial convocada en Diputados que "no fueron buenos los discursos, no hubo un buen debate porque hubo mucha chicana, muchas cosas que después generan bronca en la gente".

"Pero está en la responsabilidad de cada uno. Un legislador va con un pensamiento y después va y hace otra cosa; acá el Frente para la Victoria votó a favor (de la permanencia de De Vido). Pero son posiciones partidarias, cada uno sabrá qué hacer. Y la gente juzgará al momento de votar", puntualizó el mandatario chubutense.

REUNION CON GOBERNADORES

Das Neves, por otra parte, confirmó la reunión que tendrá con otros mandatarios provinciales y precisó que "será el 3 de agosto, anoche me llamó Juan Schiaretti (gobernador de Córdoba) y va a ser en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires".

El gobernador chubutense se refirió a la agenda de temas a abordar y dijo que "hay temas que son comunes a todas las provincias".

"El tema fiscal, el flujo de dinero hacia las provincias, seguimos con la torta con el 75% para Nación y 25% para las provincias, lo que no se ha mejorado. Y algunos temas puntuales que hacen a cada provincia. Creo que va a ser una muy buena reunión, estamos con todas las expectativas y el equipo está trabajando para eso", describió Das Neves.