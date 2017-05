Das Neves dijo que el Proyecto Patagonia es "puro piripipí"

El gobernador Mario Das Neves adelantó ayer que el ministro de la Producción de provincia, Pablo Mamet, se reunirá en Neuquén con funcionarios nacionales y de otras provincias para continuar discutiendo el Proyecto Patagonia

“Esperemos que arranque y le den forma porque hasta ahora son sólo palabras bonitas”, dijo el mandatario que indicó que, por el momento, el Proyecto Patagonia es “puro piripipí. Se reúnen los mismos que hace 50 años, los mismos pedidos que hace 50 años y la misma respuesta que hace 50 años. La nada”, afirmó.

En el mismo tono, Das Neves consideró que el gobierno nacional adopta "un ataque sistemático a todas las provincias del interior, culpándolas del déficit nacional, y eso es una tremenda mentira, más allá de la responsabilidad que le corresponde a cada gobernador".

Más adelante sostuvo que el tratamiento en el Congreso Nacional para lograr restablecer los reembolsos por puertos patagónicos “será una dura pelea que vamos a dar el 17” y en ese contexto anunció que “todos los temas que no tengan resolución en el ámbito del Ejecutivo y tengan cabida, las llevaremos al Congreso".

“Discutiremos ahí, queremos debatirlo, queremos que conozcan Chubut. Que conozcan a nuestra gente”, manifestó. En relación a la actitud del gobierno nacional, indicó que “están jugando todos los números a la provincia de Buenos Aires” y señaló que “queremos una reunión donde cada uno exponga lo que tiene para exponer”.





SIN PACTO MINERO

El gobernador también adelantó que la provincia no firmará el Pacto Federal Minero. “Mi conclusión (me tomo de las actividades que hay en Catamarca, San Juan y Santa Cruz) es que no hay ganancias, el que tiene la torta y se la lleva toda son las mineras y dejan un impacto ambiental muy importante”, precisó.

Reiteró Das Neves que “mientras tanto nosotros promovemos la vitivinicultura. Hay ya 30 productores y 49 productores de cerveza. La minería se la vamos a poner en el campo de Tandil (de donde es oriundo Mauricio Macri Blanco Villegas); en la Pampa Húmeda. Nosotros no somos estúpidos que estamos acá para que vengan a ponernos cualquier problema. Esta es una firme decisión de la inmensa mayoría de la población. Basta salir a la calle y preguntarle a la gente”, observó.

De inmediato, el titular del Ejecutivo afirmó que la deuda de Nación con Chubut, por el financiamiento de la construcción de viviendas, "ya asciende a 500 millones de pesos".

En ese contexto, Das Neves precisó que “hay obras, como las que anunciamos de 98 millones de pesos para Puerto Madryn, pero eso se hace desde el Ministerio del Interior y Obras Públicas” y afirmó que “estamos contentos si vienen las obras, pero que vengan con el bolsito con la plata al lado porque así se hace mucho más fácil”.





QUEJAS CONTRA

EMPRESAS

Finalmente, el mandatario provincial cuestionó ayer a algunas de las empresas que están ejecutando obras públicas y advirtió que los esfuerzos realizados por el gobierno provincial para pagar a las firmas “no se condice con el nivel de ejecución; hay lentitud, y vamos a tener una reunión por ello”.

“Hemos hecho un esfuerzo muy grande y de una situación absolutamente irregular al 10 de diciembre de 2015, que tenía que ver con deudas de hasta 8 y 10 meses con las empresas constructoras, llegamos hoy a que los pagos se realizan en 40 días, 50 días o 60 días”, precisó.

“Porque nosotros hemos cumplido, haciendo un esfuerzo muy grande porque queremos que la obra pública funcione. Pero acá no hay lugar para ningún vivito, el que no invierte. El que cobra pero no va al ritmo de obra ni toma los empleados que tiene que tomar, afuera del registro”, concluyó.