El Patagónico | Regionales - 23 enero 2017 Das Neves entregó 18 viviendas en Rawson "Me hubiera gustado que estuviera la señora intendenta y autoridades municipales", afirmó el gobernador en el acto que encabezó ayer. También señaló: "lo que molesta en la actividad política es la hipocresía y la mentira".

El gobernador Mario Das Neves presidió ayer en Rawson la entrega de 18 dúplex construidos mediante una millonaria inversión del Gobierno y durante el acto anunció que "Lery Navarro (actual secretario de Familia de la Municipalidad de Rawson) será encargado del Centro de Encuentro" que la Provincia construye en la ciudad capital. Destacó que en ese edificio funcionará también la Universidad del Chubut.

"Espero que sean muy felices porque sabemos de la importancia del techo propio", les dijo Das Neves a los adjudicatarios de los dúplex que cuentan con un particular diseño que incluye balcones y agregó: "estamos muy felices de estar un nuevo domingo entregando viviendas".

Luego expresó: "me hubiera gustado que estuviera la señora intendenta (Rossana Artero) y autoridades municipales" en relación a la ausencia de funcionarios locales en la entrega de las viviendas.

"Se han dicho muchas cosas esta semana, pero siempre y a esta altura de mi vida, las cosas que tengo que decir las voy a decir y con sumo respeto. Pero tuvimos que salir a decir las más de 200 obras que hicimos durante 8 años en Rawson", remarcó el mandatario provincial.

En ese contexto enumeró algunas como la pavimentación de la avenida Murga, donde se entregaron los dúplex ayer, la construcción de escuelas secundarias, "el Centro de Encuentro que vamos a habilitar y que va a asumir Lery Navarro como encargado del mismo y ahí va a estar la Universidad, que tanto hemos luchado a veces por ese regionalismo tan falso", indicó.

Luego señaló sobre Rawson: "trabajo, y no me cabe la menor duda, para que sea la capital más linda. Algunos se olvidan la Legislatura que se hizo, el Centro Cultural que se hizo, las refacciones de varios edificios, llegar con los servicios a los barrios que estaban a cuatro cuadras de Fontana 50: el barrio San Ramón, el barrio Río Chubut y otros. Hacer un acceso como correspondía y que lamentablemente se había llevado algunas vidas, como la ruta 7. Y quiero decir esto porque lo que molesta es la falsedad. Lo que molesta en la actividad política es la hipocresía y la mentira. Yo me he equivocado y seguramente me voy a equivocar muchas veces. Pero las cosas que digo que las hago, voy y las hago. Yo no les miento" afirmó.

Por esa razón manifestó: "en lo que va del año entre viviendas ya finalizadas y a ejecutar vamos a terminar en el número de 260 contra 158 de cuatro años anteriores. Eso demuestra la política de viviendas pese a la situación de déficit que hoy parecen desconocer, pese a algunos comentarios".

Das Neves también dedicó un párrafo especial para agradecer el recibimiento que le brindó la comunidad de Gualjaina el sábado durante el aniversario de esa localidad.

"Es una comunidad de pobladores aborígenes. Nos han hecho emocionar mucho", reveló.

"Nosotros no somos de llorar y hablar de la herencia recibida, pero sí le tuvimos que decir a la gente en qué estado estaba la provincia y la verdad es que la gente nos ha acompañado como ayer en la cordillera masivamente. Gente de los catorce parajes de Gualjaina estuvieron presentes. Gente que hace muchos años que recorro y he estado en cada uno de esos lugares", subrayó.





Fuente: