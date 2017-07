Das Neves entregó 26 viviendas y equipamiento a emprendedores

En el Salón de los Constituyentes el gobernador Mario Das Neves remarcó que "es muy grato un domingo estar entregando viviendas y también algunos proyectos a emprendedores, así que no es un domingo más".

"No tengo la menor duda que pasan a hacer realidad un sueño que lo tuvieron hace mucho tiempo, cuando se anotaron, cuando la pelearon, todos los reclamos que hicieron y hoy tendrán la llave y podrán de alguna manera comenzar a construir, no sé si una nueva vida, pero no me cabe la menor duda que una vida mejor", manifestó el mandatario.

Das Neves estuvo acompañado por la intendente de Rawson, Rossana Artero; diputados provinciales; ministros, secretarios, subsecretarios y presidentes de entes descentralizados, entre otros funcionarios.

Las 26 casas entregadas este domingo son del tipo dúplex y fueron ejecutadas por el Instituto Provincial de la Vivienda mediante una inversión de más de 17.700.000 pesos y tuvieron como entidad intermediaria a la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Limitada de Rawson. Se trata de viviendas de dos pisos que poseen un estar-comedor, cocina-lavadero, dos baños y dos dormitorios y están ubicadas en inmediaciones a la doble trocha que une Rawson con Playa Unión.

EQUIPAMIENTO A EMPRENDEDORES

El acto se inició con la entrega de equipamiento a 16 emprendedores de Rawson enmarcados en el Programa "Chubut Emprende" que lleva adelante el Ministerio de la Familia del Chubut y que en total en la provincia beneficia de manera indirecta a 16.000 chubutenses.

Este domingo recibieron equipamiento emprendimientos de gomería, herrería, construcción en seco, bloquera, gastronómicos, textil, comidas rápidas, carpintería, panificación, tapicería y lavadero de autos, entre otros.