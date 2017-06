Das Neves: "es un curro el tema del subsidio al transporte"

Tras el anuncio de la posible medida de fuerza por parte de los trabajadores de Patagonia Argentina, el intendente de la ciudad volvió a intervenir para garantizar la prestación del servicio este miércoles. Para ello, aseguró un pago adelantado del subsidio que vuelca el Estado local a la empresa. Si embargo es el Gobierno provincial el que mantiene la deuda millonaria con la empresa de transportes de Comodoro Rivadavia.

Sobre esta situación se refirió hoy en su paso por la ciudad el gobernador Mario Das Neves y adelantó que la próxima semana se comenzará a discutir el ítem de subsidios, particularmente para Patagonia.

"Se llevan una millonada, ellos son ricos y le meten la mano en los bolsillos a los Estados. Es una barbaridad lo que se llevan y encima permanentemente amenazan y ponen a la gente de por medio", cuestionó Das Neves.



"La semana que viene vamos a comenzar a discutir a fondo, se enoje quien se enoje porque es un curro el tema del subsidio al transporte, que se llevan una millonada".

Afirmó que "ellos son ricos y le meten la mano en el bolsillo a los Estados, es una barbaridad lo que se llevan y encima amenazan permanentemente poniendo a la gente en el medio".

Recalcó que "nosotros fuimos los que establecimos en la gestión anterior un subsidio a los estudiantes, lo que queremos ver es cómo se está manejando eso, porque el número no nos cierra por ningún lado".

"Pero nada de extorsión porque acá están acostumbrados a extorsionar, y siempre ponen al Estado de por medio y siempre lo tratan de exprimir como si la plata fuese ilimitada. La plata está para otras cosas", sostuvo el gobernador.

En ese marco ejemplificó que "se da un aumento de transporte, que nosotros no participamos, participan obviamente los concejos deliberantes, y nos tenemos que hacer cargo por ese aumento, y hay que ser previsible, no podes decir que se está pagando 10 y ahora van a pagar 200, después 250. No es así".

Por eso aseveró que "al presupuesto hay que controlarlo mucho porque son muchas las distintas áreas o actividades en la provincia que están, no digo subvencionados por el Estado, pero si ayudadas de alguna manera", concluyó.

Por último, Das Neves apuntó: "están acostumbrados a extorsionar y ponen al Estado de por medio como si la plata fuese ilimitada".