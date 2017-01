El Patagónico | Regionales | GOMEZ CENTURION - 31 enero 2017 Das Neves exige que Gómez Centurión sea destituido Das Neves afirmó ayer que el titular de Aduana, Juan José Gómez Centurión, debe irse del Gobierno nacional. Fue después de las controvertidas declaraciones que el funcionario efectuó respecto a la dictadura.

El gobernador Mario Das Neves sumó ayer su voz a la polémica que generó el titular de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, quien entre otras cosas consideró que la última dictadura militar, que asoló el país entre 1976 y 1982, no "tuvo un plan sistemático ni genocida para la desaparición de personas".

En la conferencia de prensa que ayer brindó en Rawson, Das Neves no dudó en asegurar: "Centurión se tiene que ir", y aseguró que las declaraciones del todavía titular de Aduanas "es otra barbaridad de un funcionario que dice cualquier barbaridad, habló sobre que había 8 mil verdades y 22 mil mentiras".

Esa última frase se vincula a otra polémica afirmación de Gómez Centurión, quien al igual que el titular del Teatro Colón, Darío Lopérfido, puso en duda la cantidad de desaparecidos durante esa dictadura y así aseguró: "no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras".

El titular del Ejecutivo chubutense aseguró que las expresiones de Gómez Centurión "no son un error que se enmienda, es un pensamiento, por eso se tiene que ir a la casa", reiteró.

En ese sentido Das Neves precisó: "eso también lo voy a plantear (en las reuniones en Buenos Aires) porque yo no solamente planteo temas económicos, también temas políticos, no podemos tener funcionarios de esta catadura tomando decisiones"



EL REPUDIO

Las declaraciones del todavía titular de la Aduana generaron el repudio de todos los sectores políticos y sociales, y el mismo gobierno, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, su titular, Claudio Avruj, aseguró: "esas opiniones son a título personal" y aclaró que las mismas "no son compartidas, desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del gobierno".

En el mismo tono, Avruj afirmó: "el 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de la peor dictadura que soportó nuestro país y, tal como quedó demostrado por la acción de la CONADEP, los juicios a las juntas y los juicios posteriores que aún se siguen desplegando, el Terrorismo de Estado instalado desde las cúpulas militares se sostuvo en un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias".

Finalmente, en el comunicado se plantea: "tampoco nos parece acertado discutir la verdad de los números porque no mitigan la dimensión de la tragedia. 30 mil desaparecidos es un emblema social y como tal, resulta indiscutible", concluye el pronunciamiento.

El repudio fue total por parte del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel quien aseguró: "Gómez Centurión es cómplice de la dictadura" y consideró que el Gobierno nacional "quiere demoler la defensa de los Derechos Humanos, quiere demoler la memoria", puntualizó.

Con igual dureza se expresó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, quien advirtió que las declaraciones del titular de Aduanas "comprometen a Macri, si es que él piensa lo mismo" y compartió el criterio del gobernador respecto a que el funcionario debe ser removido del cargo.





