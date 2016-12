Das Neves expresó su molestia contra los diputados del FpV que no votaron el Presupuesto

El gobernador Mario Das Neves cuestionó ayer a parte del bloque del Frente para la Victoria de la Legislatura y también a la bancada de Cambiemos por la postura que asumieron el jueves, a la hora de votar el Presupuesto Provincial 2017. Consideró que incurrieron en "incoherencias", sin tomar en cuenta que muchos de ellos "son responsables del desastre que dejaron en la provincia, que recibimos con una deuda de 12 mil millones de pesos".Destacó Das Neves el hecho de que todos los ministros del gobierno "hayan ido" a conversar con los diputados provinciales de cara a la aprobación del Presupuesto 2017 , "cuando generalmente sólo va el equipo económico". Indicó además que quienes no acompañaron en la votación "siempre quisieron correr el arco"."El artículo 18 tenía 32 millones de dólares, lo dijimos públicamente; está escrito claramente que iban a ser destinados a Salud. Mientras tanto piden un Hospital Pediátrico; es una incoherencia de pedir por pedir. Se creen que esto es un barril sin fondo y no lo es", afirmó el mandatario.El gobernador también señaló, sin dar muchas precisiones, que el jueves recibió varios llamados de diputados de otros bloques que no atendió porque "dan vergüenza" y señaló que los legisladores de Cambiemos fueron llamados por el Gobierno nacional."El comportamiento que tuvo Nación en Chubut con esta crisis se contradice con la chiquilinada que hacen los diputados de Cambiemos. Que lo único que les interesa es tener adscriptos, asesores, viáticos y ganar 160 mil pesos por mes", expresó.El gobernador reiteró, como había dicho días atrás: "vamos a discutir y lo vamos a pelear porque no nos vamos a dejar llevar por delante" y reiteró que los legisladores que no acompañaron la norma "siempre tratan de plantear obstáculos, y eso no está bueno".Como contraparte de ello ubicó la tarea de los siete diputados de Chubut Somos Todos y los felicitó, a la vez que agradeció la responsabilidad de los tres legisladores del Frente Peronista, que conduce Gustavo Mac Karthy, que también acompañaron. Y extendió el agradecimiento por el acompañamiento a los diputados del FPV, Alfredo Di Filippo, Sergio Brúscoli y Carlos Gómez."Mandamos un presupuesto equilibrado, cumplible, no con metas exageradas. No saben lo que estaban votando porque votaron distinto", indicó Das Neves.ACUERDO CONMAGISTRADOSEn referencia al tratamiento legislativo del acuerdo con magistrados y funcionarios del Poder Judicial, el titular del Ejecutivo chubutense sostuvo que fue "vergonzoso el convenio con los magistrados que firmó el gobierno anterior, que era impagable"."Nosotros no lo quisimos firmar en el 2011 porque era impagable", señaló, para recordar que durante la anterior gestión "lo firmaron y no lo pudieron pagar, y llovieron embargos, embargos y más embargos. Y hay 80 embargos en fila"."Tuve una reunión hace un mes con magistrados y el Superior Tribunal de Justicia, donde llegamos a un acuerdo de 13 cuotas, un número razonable. Y resulta que lo boicotearon la connivencia de Touriñan, que es el autor de la porcentualidad, y algunos magistrados que quieren seguir cobrando los embargos", concluyó.