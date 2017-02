El Patagónico | Regionales | SEXTO HOMICIDIO - 07 febrero 2017 Das Neves firmó el pedido de destitución de la juez comodorense Raquel Tassello El gobernador, Mario Das Neves, firmó ayer la solicitud de destitución de la juez de Comodoro Rivadavia, Raquel Tassello. Entiende que no cumplió bien su función al dejar libres, en la primera audiencia de control de detención, a los dos sospechosos de haber participado en el asesinato del remisero Fernando Schmidt, hecho por el que se encuentra detenido Miguel Angel Sotello.

El gobernador Mario Das Neves firmó ayer al mediodía la solicitud de destitución de Raquel Tassello, juez Penal de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial Comodoro Rivadavia. El pedido se presentó ante el Consejo de la Magistratura, requiriendo la apertura de la instrucción, su posterior elevación al Tribunal de Enjuiciamiento y la suspensión de la magistrado.

En la presentación realizada por el mandatario chubutense, acompañada por el fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, se cuestiona la conducta laboral de la jueza, quien liberó a dos de los supuestos involucrados en el crimen del remisero Fernando Schmidt, ocurrido el domingo 29 de enero. A juicio del gobernador, la decisión de la magistrado encuadró en la figura de "mal desempeño en sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho y falta grave en el ejercicio de sus funciones".

Así la denuncia firmada por Das Neves, solicita al Consejo de la Magistratura que "se disponga la apertura de la instrucción por el plazo legal, se proceda a evaluar el desempeño de la magistrada, adoptando como medida preventiva la suspensión en el ejercicio de sus funciones y, en efecto, oportunamente se proceda a la destitución de la denunciada a tenor de los artículos 24, 25, 44 siguientes y concordantes de la Ley V N° 80".



HOY CON EL SUPERIOR

El gobernador, por otra parte, se reunirá hoy a las 9, con los miembros del Superior Tribunal de Justicia, con quienes conversará de diferentes temas, ya que ayer advirtió que "están sucediendo cosas extrañas en algunas causas".

En conferencia de prensa, el mandatario confirmó este encuentro luego de referirse a la presentación de destitución de Tassello y en referencia a la defensa que la magistrado tuvo desde Poder Judicial, indicó que "si tengo que decir que una jueza es indignante lo voy a decir aunque algunos se enojen".

En ese ámbito, Das Neves expresó que "han pasado cosas extrañas en un Poder como el Judicial, teniendo una actitud corporativa en defender lo indefendible. Yo no defiendo lo indefendible, defiendo a aquellos que tienen que impartir Justicia. Por eso le digo a los señores jueces que se pongan a trabajar, hay un pueblo que lo espera, no sólo acá en Chubut sino en todo el país".

En ese mismo sentido, el mandatario expresó que "hoy necesito que todos los chubutenses me cuiden la espalda mientras lucho para favorecer al conjunto de la sociedad, y en ese camino hay otros que ponen trabas y obstáculos, pero deben saber que los voy a deschabar uno por uno".

Por último, Das Neves reiteró su crítica sobre Tassello y afirmó que "no pueden estar velando a una persona que apuñalaron hace unas horas, a la cual la van a enterrar, mientras, en ese mismo instante, la jueza está dejando libres a los culpables. Eso no tiene ningún tipo de explicación y esas decisiones las debe explicar el Superior Tribunal de Justicia".

