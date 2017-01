El Patagónico | Regionales | 89° ANIVERSARIO - 22 enero 2017 Das Neves firmó obras por $26 millones para Gualjaina Fue al presidir ayer el acto por el 89º aniversario, donde además se entregaron camionetas 0 Kilómetro para el combate de incendios. Entre las obras anunciadas se destaca la construcción de nueve viviendas que serán destinadas para policías, docentes y personal de salud.

Obras por casi 26 millones de pesos, entre las que se destacan nueve viviendas para policías docentes y personal de salud junto al acta de inicio para el puente sobre costa de Gualjaina, fueron firmadas ayer por el gobernador Mario Das Neves al encabezar en esa localidad el acto central por su 89º aniversario. Además el mandatario se comprometió a "conseguir el financiamiento" para pavimentar los más de 30 kilómetros que restan de la ruta 12 para unir a Gualjaina con la ruta Nacional 40 y entregó cuatro camionetas 0 Kilómetro a brigadas para el combate de incendios.

Das Neves fue recibido con numerosas muestras de afecto por los vecinos e incluso regalos de alumnos y antiguos pobladores. Luego del discurso del intendente local, Marcelo Limarieri en el que trazó un balance de su primer año de gestión y elogió a Das Neves por haber aprendido de su figura "cómo sé es un buen político" más allá de sus "batallas personales", el gobernador habló de la importancia de la pavimentación de los accesos a las localidades, anunciando que "me comprometo, como lo hice con la ruta 63, que estos 30 kilómetros que faltan van a estar en nuestra propuesta para poder hacerla".

Ante una colmada Plaza General San Martín, donde se realizó el acto, Das Neves dijo: "me molestan las injusticias" y habló de "las deudas que tiene el Estado Nacional" sobre todo con el interior del país, donde "la gente nace sin agua", a modo de ejemplo. Por eso en ese contexto remarcó que "en los años que uno daba vueltas por la provincia antes de ser gobernador es la expresión de tristeza y resignación de la gente que veía pasar las distintas generaciones y no llegaba ni una obra y fue ahí donde dije: no hay pueblos grandes, ni pueblos chicos".

"Esa es la verdad, porque somos todos chubutenses. Gualjaina es un lugar olvidado en el tiempo", indicó. Además y en apoyo a lo expresado por el intendente Limarieri afirmó: "acá lo que hay que lograr es una verdadera reconversión. Dale para adelante (le pidió al intendente) que vas a tener el apoyo de la Provincia, porque a ese valle hay que trabajarlo".

"Cada peso del presupuesto está estudiado de tal manera para que sea parejo para todos" expresó para destacar seguidamente el haber logrado colocar un bono en el mercado internacional lo que permitió "que nos apoyaron y hemos traducido en dinero para que los 27 municipios y las 20 comunas rurales tengan plata para que por lo menos los próximos 3 años va a haber obra pública en todos los lugares y va a haber trabajo para el que no lo tiene, que eso es lo que buscamos nosotros".



RECONOCIMIENTO

POR SU LUCHA

El intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, realizó un repaso de su primer año como intendente y dedicó un párrafo especial para agradecer al gobernador Mario Das Neves haberlo convocado en su momento como candidato. Y también le dijo: "Quiero agradecerte porque siguiendo tus pasos he aprendido lo que es ser un buen político. He aprendido a cómo se enfrenta la vida. Nos has enseñado que por más difícil que nos parezca o a veces cuando nos juega muy adverso, es que cuando hay ganas de vivir se le puede ganar a la vida las batallas más difíciles que nos presenta".

En tanto y en relación a sus acciones al frente de la Municipalidad, Limarieri habló del espacio dado a los mujeres "sin necesitar de una ley", destacó "el trabajo articulado" con provincia sobre todo en la atención de adultos mayores y el apoyo del Ministerio de la Familia "para alquilar en Esquel viviendas para que nuestros jóvenes puedan estudiar". A eso sumó "aportes" ante la emergencia climática vivida en el invierno "y pensiones conseguidas" para abuelos que "vivían en total abandono en el campo".

En cuanto a obras destacó las conexiones de gas y los mejoramientos habitacionales logrados "porque fue un año difícil" así como la inauguración con el Ministerio de Salud de la Sala de Primeros Auxilios en Costa del Lepá. Y finalmente reconoció tener "una deuda" con los productores de la zona pero se comprometió a trabajar fuerte para "incentivar otro tipo de producciones" porque resaltó que "debemos cambiar la matriz productiva de la zona".



LOS 26 MILLONES

DE INVERSION

Varios fueron los convenios para ejecutar obras por casi 26 millones de pesos firmados por Das Neves así como la entrega de aportes durante el 89º aniversario de Gualjaina. La obra más importante que se concretó fue la firma del acta de inicio del puente sobre Costa de Gualjaina por 11.500.000 pesos y además se firmaron cinco convenios para construir en total 9 viviendas para policías, docentes y personal de salud.

También en el acto el gobernador entregó aportes por 70.000 pesos, cuatro camionetas 0 Km a distintas brigadas para el combate de incendios y firmó otros tres convenios más: uno para la ejecución del proyecto "Manejo integral de residuos sólidos urbanos y aprovechamiento de los mismos en los municipios de Chubut" por un monto de 1.142.850 pesos; otro para la ampliación y refacción del Salón de Artesanos por 1.816.460,22 pesos y el último por 2.750.000 pesos para ejecutar 25 mejoramientos habitacionales.





