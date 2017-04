Das Neves garantiza todas las obras de reconstrucción

El gobernador Mario Das Neves, al hacer referencia a los fondos que comprometió Nación por el temporal, sostuvo ayer que "está garantizado que todas las obras que se necesiten para la reconstrucción de Comodoro van a estar".

Lo recalcó al encabezar en Casa de Gobierno la apertura de la licitación pública para ejecutar por más de 19 millones de pesos la ampliación y refacción del Hospital Regional de la ciudad petrolera.

En ese marco, destacó el trabajo conjunto efectuado por el gobierno nacional, provincial y municipal, además de las gestiones realizadas y los fondos ya comprometidos "en tan sólo 23 días desde que ocurrió el temporal que azotó a la ciudad".





OBRAS GARANTIZADAS

El mandatario indicó que "la plata no es cuestión de tenerla y que nos tiremos todos de cabeza a agarrarla. Lo que tenemos que tener es la tranquilidad, que yo la tengo particularmente hasta que no me demuestren lo contrario, de que está garantizado que todas las obras que se necesiten para la reconstrucción de Comodoro van a estar".

"Para mí eso es suficiente, la palabra es suficiente. Cuando no la cumplan, saben que soy el primero que salgo a patalear", sentenció.

Das Neves indicó que "queremos plantear la seriedad de cómo se resuelve este tema, determinando tal obra, que venga la plata y se pague" y recalcó que "lo vamos a ir haciendo así porque es la forma más transparente".

Sostuvo que "hace apenas 23 días pasó esto; no llegamos al mes y parece una eternidad".

"Son apenas 23 días que se tuvo que llevar a cabo una tarea desde todos los frentes porque no hay frente en el que no haya un abordaje por parte del Estado, nacional, provincial o municipal, el que esté más cerca, el que conozca más, pero trabajando juntos porque de otra manera no se hubieran logrado algunos resultados más allá de que uno siempre va por más", remarcó.

Valoró en ese marco "la solidaridad de toda la gente" de muchos lugares del país.

Recordó que "ayer (por el jueves) un policía de Casa Rosada que es parte de una ONG me dijo que iba a traer donaciones para Comodoro, y eso pasa en todos lados, y eso tiene que ver con la voluntad y con que nosotros actuemos con responsabilidad; los que tenemos que tomar decisiones, de no transformar esta cuestión en un tira y afloje".

"Siempre hay problemas, pero lo peor que le podemos decir a la gente es que hay problemas porque es ahí donde se corta la parte voluntaria", agregó y afirmó que "la gente ayuda en tanto y cuanto ve que se sigue trabajando en contacto".





VIVIENDAS

Por otra parte, el mandatario señaló que "ayer le entregue al jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, y a Frigerio (ministro del Interior) un álbum de fotos muy impactante, específicamente de casas, que hizo el Instituto Provincial de la Vivienda para que vean la realidad de lo que estamos hablando".

"Había una casa en una pendiente, estaba colgando de un hilo y de esa hay montones", detalló.

Por eso puso énfasis en que "nosotros vamos todos los días, gestionamos, pedimos; esto es un tema que viene para quedarse un tiempo, que el tiempo sea más corto o más largo depende de que también seamos nosotros responsables y depende también del financiamiento".

Das Neves remarcó que eso "fue lo primero que hablamos con Frigerio para que asegure un financiamiento, dijo que sí y hasta ahora no nos podemos quejar porque la cosa va funcionando, y en otras áreas también".

Sobre los aportes que efectuará Nación para la reconstrucción de Comodoro, el gobernador afirmó que "vamos presentando obra por obra y eso tiene un financiamiento. El otro día habló Frigerio y dijo que eran alrededor de 1.200 o 1.500 millones de pesos. Creo que va a ser más, y él también es consciente de que va a ser más».

«Solamente en viviendas es un monto grande; hay que terminar de hacer toda la evaluación, buscar algún criterio de las que tardarán menos tiempo en hacerse y otras que tardarán más», puntualizó.

Asimismo, aclaró que «durante las reuniones que mantuvo en Buenos Aires con funcionarios de primera línea del gobierno nacional desmintieron totalmente la versión de que Nación se haría cargo de manejar directamente los fondos para las viviendas y la contratación de empresas».

El gobernador aclaró que «eso lo desmintieron, salió una nota en un medio nacional y no es cierto, fue parte de esas operetas que se hacen».