El Patagónico | Regionales | ELECCIONES 2017 - 23 julio 2017 Das Neves inauguró el local de Chubut Para Todos en Rawson Unas 1000 personas y todas las agrupaciones de la capital provincial representadas en ese frente electoral participaron del lanzamiento de los precandidatos a diputados nacionales. También estuvieron presentes el intendente de Trelew, Adrián Maderna, y la diputada nacional Ana Llanos.

Con el acompañamiento de unas 1000 personas y un trabajo conjunto de todas las agrupaciones políticas de la capital provincial, el gobernador Mario Das Neves encabezó ayer junto al vicegobernador y precandidato a diputado nacional, Mariano Arcioni, la inauguración del local de campaña del Frente Chubut Para Todos en Rawson.

En un marco importante de militantes y con acompañamiento del intendente de Trelew, Adrián Maderna y la diputada nacional y dirigente comodorense Ana Llanos, Das Neves presidió lo que fue el inicio de la campaña en Rawson, contando también con la asistencia del resto de los precandidatos, Rosa Muñoz; Sixto Bermejo y Virginia Menghini, además de dirigentes políticos rawsenses.

Allí Das Neves reivindicó la conformación de su espacio político, destacando la presencia "de compañeros de hace muchos años junto a gente joven, lo que habla de la apertura de este espacio que es Chubut Para Todos", sin dejar de agradecer "a los que dieron mucho a este proyecto cuando había otros más tentadores".

Y también el gobernador destacó el acompañamiento de la ciudad de Rawson a su proyecto, agradeciendo "las puertas que siempre me abrieron de las casas en los barrios Río Chubut, San Pablo, Gregorio Mayo o las 490". Fue allí que remarcó: "siempre soñé y no dejo de soñar para que Rawson sea verdaderamente una verdad capital" dijo, elogiando a sus vecinos.

Luego habló de los momentos difíciles que se viven en la actualidad y reivindicó la lucha de siempre de los patagónicos, "a nosotros no nadie nos regaló nada" afirmó. Y lamentó que en el país "no se termine de definir que esta Argentina, tiene que ser una Argentina Federal", por eso valoró "el pelear por nuestros derechos" y dijo que "nosotros no somos una provincia más: somos una provincia que le ha dado al país de todo". Y cuestionó a quienes olvidan haber cedido índices de coparticipación "y ahora dicen que van a pelar por la coparticipación. Bienvenido a la lucha que venimos haciendo hace mucho, bienvenido a la lucha que tiene que ver con hacer una zona más competitiva", fustigó.

Más adelante y al destacar a los precandidatos Arcioni, Muñóz, Bermejo y Menghini, dijo: "Chubut Para Todos es la gente, no es un sello" y volvió a reivindicar su ideología peronista "sí, tengo una actitud crítica de lo que pasa a nivel partidario que está a la vista de todos" dijo Das Neves y aclaró: "si hoy estamos acá es por el caudal de la militancia".

Aseguró también que el objetivo "es dejar sentado fuerte los intereses de Chubut a nivel nacional, que nos conozcan pero que nos respeten. Que nos respeten los empresarios, los políticos, los gremialistas: que nos respeten porque este es un pueblo trabajador".

Por esa razón, remarcó: "son importantes los legisladores nacionales que nos representan, esta no es una elección más", afirmó. "Tenemos que ratificar la conducta que han tenido Sixto Bermejo y Nelly Lagoria en el Congreso como Jorge Taboada de ponerse firmes en defensa de los intereses de Chubut".

