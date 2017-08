Das Neves junto a Arcioni cerró la campaña en Trelew

Con encendidos discursos de fuerte contenido político reivindicando el proyecto que lidera el gobernador centrado "en la defensa de los intereses de la Provincia", Das Neves, Arcioni, Muñoz y el intendente de Trelew, Adrián Maderna, instaron a la sociedad a seguir apostando por Chubut votando a la Lista 502A. "A nosotros nadie nos calla. Para hacernos callar tienen que saber más que nosotros, y nadie sabe más de esta provincia que nosotros. De esto no hay ninguna duda", dijo el gobernador para indicar que "por eso la gente no se suicida".

Junto a Das Neves en el escenario estuvieron los precandidatos a diputados nacionales de Chubut Somos Todos, los intendentes de Trelew, Adrián Maderna; de Puerto Madryn, Ricardo Sastre y de Gaiman, Mariano García Aranibar; la diputada nacional del FPV, Ana Llanos y el diputado provincial, Jerónimo García, además de la esposa del gobernador, Raquel Di Perna, entre otros.

Das Neves fue el encargado de cerrar el acto, tras los discursos de Maderna y los precandidatos, reivindicando la política de "los hechos" concretados a lo largo de sus gestiones. Fue así que recordó las recorridas por barrios de Trelew y la provincia con "el compromiso de una utilización correcta de los fondos", momento en el que criticó a "la habladuría de tantos dirigentes, en esto de trabajar para los más humildes". Y dando cuenta de esos "hechos" enumeró mejoramientos barriales, construcción de escuelas y rutas, entre otras obras. "Nos empeñamos en un proyecto, que fuimos ampliando y hoy es un ejemplo en el país" afirmó.

Remarcó que en sus gestiones "hicimos cosas concretas para la gente, no en habladurías" y recordó que "no había ninguno de estos candidatos que aparecen ahora con soluciones mágicas, ¿a quién le ganaron? ¿A quién conocen para defender a Chubut?, si ni siquiera conocen Chubut" expresó y por eso les pidió: "primero recorran, reconozcan las necesidades que tiene esta gente".

Luego dijo que "no nos quedamos en la concreción de obras, nos preocupa el trabajo, no tengan dudas" y también habló "de hechos concretos" en ese sentido. Mencionó el acompañamiento a los ex trabajadores de Pepsi de Trelew como a los conflictos en Comodoro Rivadavia, "hemos defendido y seguimos defendiendo para solucionar las diferencias en el campo textil", citó.

Aseguró además que "desde que reclamamos la deuda de vivienda, en los últimos diez días entraron 120 millones de pesos, esto es reclamar, gestionar, pedir lo que nos corresponde. Eso es lo que hacemos todos los días callados, sin necesidad de fotos. No necesitamos fotos con Macri o con Cristina".

Por eso dijo que "sería bueno que aquellos que estuvieron gobernando durante 20 años la provincia, que ahora se escudan en Cambiemos pero que son los radicales, digan qué hicieron por esta provincia. Hasta casi se llevaron puesto al Banco", fustigó.

Y agregó: "díganme qué hizo el Frente para la Victoria, cuatro años con un presidente, no hicieron absolutamente nada. Y luego sus funcionarios se recluyeron salvándose en la Legislatura y ahora quieren hacer el salto a Diputado Nacional. No tienen vergüenza. Militen carajo, hablen con la gente, traten de seducirla. Si no tienen las capacidades, nosotros estamos con las puertas abiertas, que nos ayuden, no somos cerrados, pero necesitamos que se bajen de la soberbia, después de pasar un año y medio con obstáculos permanentes", fustigó.

Aseguró que "en las votaciones se plebiscitan las gestiones" y que la gente el domingo dirá "claramente cuáles son las gestiones que funcionan".Pidió que el domingo "con Mariano, Rosa, Virgina, Sixto. Vayamos orgullosos porque la boleta viene de un proyecto político que va a seguir en el 2019, 2021, 2023, y va a seguir para adelante", expresó y cuestionó "la incapacidad que tienen los que quieren figurar y hacerse cargo".

El lugar elegido para el acto, el gimnasio del Club Huracán, fue destacado por Das Neves "acá el 1º de marzo de 1991 que hice el lanzamiento de candidato a intendente" dijo para remarcar que luego sus gestiones se caracterizaron "por los hechos". Fue allí que recordó que "al día de hoy llevo 2172 días de gobernador".