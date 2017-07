Das Neves lanzó en Trelew la campaña de Arcioni y Muñoz

Ante la presencia de militancia y otros sectores de la ciudad de Trelew, durante el acto de lanzamientos de campaña, se manifestó la confianza en obtener las dos bancas de legisladores en las próximas elecciones.

El primer orador fue el intendente Adrián Maderna quien avizoró un rotundo respaldo para lograr las dos bancas de diputados nacionales en juego "aseguramos que los dos diputados van a estar adentro" expresó.

El encuentro fue organizado por la agrupación "Chubut Primero", que tiene como referente a Adrián Maderna. Das Neves agradeció al intendente de Trelew "por la convocatoria, y especialmente a todos los militantes" y remarcó que el proyecto que encabeza tiene como objetivos fijados "darle respuesta a los más necesitados".

"Ante los momentos difíciles que uno puede estar viviendo en lo institucional me siento con más fortalezas porque tenemos un grupo de personas profesionales que sabe y está todo el tiempo trabajando y eso nos deja tranquilos", remarcó el gobernador y en relación a la campaña manifestó que "la política no se mide con discursos o afiches, la política se define ante el ciudadano y de acuerdo a las gestiones que hacen por ellos" y puso como ejemplo lo que le sucede a cada persona todos los días "si los chicos van a la escuela o tienen buena salud. Eso es lo que le importa a la gente, y no con todos los titulares de los medios o los rumores que solo llevan a la gente a la confusión", apuntó.

En relación al candidato y vicegobernador, Mariano Arcioni, Das Neves contó: "con Mariano Ariconi nos conocíamos muy poco y conmigo fue un persona leal, la cual estuvo al pie del cañón, que se hizo cargo" y agregó: "¿cómo no voy a estar orgulloso y bancar a una persona como él?, por eso él hoy es un candidato excelente".

También reivindicó el apoyo de los intendentes y sobre Trelew expresó que pese a las dificultades económicas "es un momento histórico porque se están haciendo 78 obras con aportes provinciales, eso es parte de aprovechar bien los fondos, y también habla de gestión y eso es lo que la gente va a votar".

En tanto, el precandidato a diputado nacional Mariano Arcioni, afirmó que Chubut Para Todos "es un proyecto para todos que va defender a todos los chubutenses, porque eso nos los muestra cada día el primer defensor de nuestra provincia: Mario Das Neves".

Destacó a su compañera de fórmula, Rosa Muñoz, como "una militante con valores inquebrantables" y se manifestó seguro en que "vamos a tener las dos bancas, de eso no tengan dudas" afirmó.

En relación a la propuesta que encabeza, el candidato sostuvo que "es un proyecto inclusivo y humanitario, con un conductor inigualable que nos enseña lo que es poner todo para salir adelante" y agregó que "estamos seguros que vamos a poner todo lo que tengamos que poner para defender en el Congreso nuestro derechos".

Al finalizar, agradeció "a la gente de Trelew por este recibimiento", y repitió ante el fervor de la militancia que "junto a Rosa vamos a ganar en agosto y octubre".

En tanto y en un efusivo discurso, el intendente de Trelew, Adrián Maderna aseguró que "a partir de mañana empezamos a abrir todas las unidades básicas, a entregar la propuesta, que no es nada más y nada menos que lo que venimos haciendo desde ya hace un tiempo atrás".

"En esta campaña también nos jugamos la vida, como fue en el 2015. Tenemos candidatos que están a la altura de las circunstancias, necesitamos estas dos bancas para que nos representen a todos", agregó.