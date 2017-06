El Patagónico | Regionales | REGIONALES - 03 junio 2017 Das Neves le encomendó al presidente de la UCR "que se ponga la camiseta de Chubut" El gobernador informó ayer que el gobierno provincial ya le devolvió a Nación 470 de los 500 millones del adelanto que le hizo apenas asumió, a fines de 2015. "Solo debemos 30 millones", acotó el mandatario chubutense, quien le pidió al titular de la UCR Chubut, César Herrera, que "se ponga la camiseta" de la provincia.

El gobernador Mario Das Neves le pidió ayer al presidente de la UCR Chubut, César Herrera, que “se ponga la camiseta” y defienda los intereses de la provincia. El mandatario provincial realizó ese pedido, en conferencia de prensa, en la que en función a declaraciones del ex concejal comodorense, detalló el envío de fondos que Nación hizo a la Provincia apenas asumió la gestión.

“Yo le pido a Herrera que no se embandere en políticas que nos perjudican. Evidentemente le están escribiendo mal el libreto y yo como gobernador tengo el derecho de desmentir lo que dice y pedirle que se informe como corresponde”, sostuvo.



SOLO 30 MILLONES



El mandatario precisó que “en lo que va del año Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego recibieron más plata que nosotros”.

En ese marco, aseguró que Nación a Chubut “le dio 500 millones de pesos porque cuando asumimos no teníamos plata ni para pagar los sueldos, y de esos 500 millones le digo a Herrera, y a los que lo acompañan, que ya nos descontaron 470 millones. O sea que a Nación le debemos 30 millones de pesos”.

Das Neves comparó dicha situación con los recursos nacionales que fueron transferidos a otros distritos. “Mientras otras provincias como Jujuy deben más de 4.000 millones de pesos, y puedo nombrar a otras que están acá”, indicó.

En ese contexto, el gobernador consideró “grotesco que pasen por arriba nuestro 750 millones de pesos, más los 1.120 millones de pesos que pasaron para Santa Cruz” y se preguntó: “¿Qué culpa tenemos los chubutenses, los jujeños, los catamarqueños, del déficit de Santa Cruz que estuvo gobernada durante tantos años y la fundieron y la robaron?”.

“¿Por qué el gobierno nacional no aplica premios y castigos?”, insistió.



MIRADA EN SANTA CRUZ



En referencia al gobierno de Santa Cruz, Das Neves planteó que “hagan los ajustes que tengan que hacer; es doloroso, pero nosotros los hicimos” y remarcó que “todavía no rindieron cuentas de lo que hicieron en Santa Cruz. Mientras tanto, nosotros llega fin de mes y pagamos los sueldos y las jubilaciones con el 82 por ciento móvil”.

“Pese a que nos están retaceando la plata, y lo digo con todo respeto a Herrera, que se ponga la camiseta de Chubut y que no se embandere con políticas que evidentemente nos han perjudicado. Lo que tiene que hacer Herrera es informarse. (Pablo) Oca puede atenderlo cualquier día, a cualquier hora. Pero antes de hablar o publicar, primero infórmese”, le recomendó a quien fuera director de Petrominera durante el gobierno de Martín Buzzi.

Recordó Das Neves que cuando le tocó pertenecer al mismo espacio político que el gobierno nacional “y me tuve que enfrentar para defender los intereses de Chubut, lo hice. Y mucho cuidado con esto porque están revoleando plata y no están cumpliendo los compromisos”.



