Das Neves le pidió la renuncia a Murcia

El gobernador Mario Das Neves sostuvo que el funcionario del Ministerio de Ambiente no estuvo a la altura de las circunstancias porque "hizo circular cosas que no son reales".

Mario Das Neves confirmó este jueves que le pidió la renuncia al subsecretario de Regulación y Control Ambiental, Ricardo Murcia, por no estar a la altura de la circunstancias porque "tendría que haber estado en Comodoro Rivadavia y no haciendo circular cosas que no son reales".

Indicó al respecto que "por todo lo del temporal surgieron versiones falsas en las redes sociales" y por eso "les pido a todos que tengan más responsabilidad porque hay algunos imbéciles que dicen cualquier cosa y crean un clima de zozobra".

"Hasta el punto que en este momento somos noticia a nivel nacional por un muerto que nunca existió, el único fallecido fue en un accidente de tránsito", destacó.

Aseveró que "se vende mugre, pero esa mugre la tiramos nosotros a veces".

Por eso "hay un funcionario del gobierno que le pedí la renuncia, que es Ricardo Murcia, porque él también transcribió una cosa que no le corresponde como funcionario, tendría que haber estado en Comodoro y no haciendo circular cosas que no son reales".

"La calificación de imbécil también es para los funcionarios que hacen eso, se ve que nunca estuvieron en una contingencia como esta", concluyó Das Neves.