TEMPORAL - 17 abril 2017 Das Neves le pidió a Macri que no se olvide de Comodoro El gobernador Mario Das Neves pidió ayer públicamente al presidente Mauricio Macri que no se olvide de Comodoro Rivadavia, ciudad a la que no incluyó en el anuncio que hizo sobre inversiones para atender y prevenir inundaciones. También cuestionó al ex titular del PAMI Chubut y actual coordinador regional del Ministerio del Interior, Ignacio Torres.

Luego que a través de Facebook, Mauricio Macri adelantara que Nación pondrá 1.000 millones de pesos para realizar obras en los sectores inundados de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe, sin mencionar a Comodoro Rivadavia, la ciudad más afectada por la lluvia, el gobernador Mario Das Neves solicitó ayer al Presidente que no se olvide de esta ciudad.

Es que Macri no solo excluyó a la localidad en los anuncios de inversiones y obras para atender las inundaciones, algo que hizo a través de redes sociales, sino que además ilustró la publicación con una fotografía tomada en esta ciudad.

Al ser consultado por el periodismo, el gobernador consideró que el Presidente “se equivocó y es bueno recordarle cuando se equivoca, más si cuando lo hace perjudica a nuestra gente”.

“Acá es así, fíjense los programas de televisión de los medios nacionales, todos están hablando de Villegas y de Salto, se terminó Comodoro Rivadavia”, cuestionó Das Neves. Y agregó: “están mostrando las imágenes de Comodoro desde hace 15 días ”.

En ese tono, el mandatario adelantó que hoy “seguramente voy a hablar con algunas radios nacionales, porque no se tienen que olvidar de Comodoro porque vivió una situación extrema y hay que hacer mucha inversión”.

Por otro lado, se refirió a “la prudencia que tienen que tener algunos que juegan a la política como en el caso de Ignacio Torres, que yo lo aprecio, que aparece siempre en la foto”.

“Él no es interlocutor del Gobierno provincial porque no conoce la planificación ni los programas que tenemos de recursos hídricos en la Meseta Central, que se dedique a hacer campaña pero eso es trabajo nuestro”, señaló respecto al ex titular de PAMI Chubut y actual coordinador regional del Ministerio del Interior.





