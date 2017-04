Das Neves le reclamó a Macri "una postura más firme" por Malvinas

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, presidió ayer al mediodía en Trelew el acto central conmemorativo de los 35 años de la Gesta de Malvinas y reclamó al Gobierno nacional "tener una postura más firme a nivel institucional, en el reclamo vinculado a la soberanía de las Islas ante los organismos internacionales".Las actividades incluyeron la inauguración de las obras de refacción y ampliación de la sede del Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas, ubicado en Pasaje Chubut 225 de Trelew, y posteriormente se desarrolló el acto central en el Gimnasio Municipal 1.Luego el mandatario provincial, junto a la comitiva de funcionarios y delegaciones de centros de ex combatientes de toda la provincia, se trasladó hacia el Monumento a los Caídos en Malvinas, ubicado en Plaza Centenario, donde se colocaron diversas ofrendas florales.Acompañaron a Das Neves, el intendente trelewense Adrián Maderna, el ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, así como otros ministros y funcionarios del Ejecutivo provincial y del municipio. También asistieron el vicepresidente primero de la Legislatura Provincial, diputado Adrián López, el presidente del bloque de diputados provinciales de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, y otros legisladores provinciales, legisladores nacionales y concejales.En un gimnasio colmado por público, representaciones de diferentes fuerzas de seguridad y también banderas de ceremonias de distintos establecimientos educativos, así como de los centros de ex combatientes, se realizaron diversas entregas de plaquetas y también aportes económicos del gobierno provincial a los centros que nuclean a los veteranos de guerra.Durante el acto conmemorativo hicieron uso de la palabra, en representación de los ex combatientes, Gabriel Salomón, quien agradeció a Das Neves y Maderna el apoyo brindado, y criticó duramente al gobierno del presidente Mauricio Macri, al que definió como responsable "de que el cuadro de situación actual es el peor desde la finalización de la guerra". También habló ante los presentes el intendente Maderna.DIARIOS DE GUERRADas Neves acudió en su discurso, en dos oportunidades, a relatos incluidos en los Diarios de Guerra de los ex combatientes en las Islas Malvinas, a los que definió como "Héroes"."Esos diarios contienen escritos que nos provocan un sentimiento de dolor profundo, a 35 años de un desembarco en un conflicto bélico inesperado, cruel, despiadado y desigual", expresó el mandatario.En ese contexto, Das Neves afirmó: "así como decimos Memoria, Verdad y Justicia para los miles de desaparecidos, muertos, torturados o condenados al exilio, hoy debemos repetir Memoria, Verdad y Justicia para aquellos que fueron a defender los derechos insoslayables de nuestra patria en las condiciones más penosas y desprotegidas, pero llevando con ellos el amor y el coraje para defender su bandera".El gobernador comenzó leyendo el testimonio incluido en el Diario de Guerra de uno de los ex combatientes. "Nos dieron un mapa en inglés y nos ordenaron que camináramos 15 kilómetros. Un superior me pidió que llevara un bidón de agua de 40 litros, a los cinco kilómetros me caí al piso y no me pude levantar más. Me temblaban las piernas. Me dijeron que esperara ahí por una camioneta. Llegó a las cuatro horas", parafraseó el mandatario provincial.En referencia a los ex combatientes, los que murieron en conflicto y los que regresaron, Das Neves sostuvo: "estaban preparados para luchar por una causa justa, pero no para enfrentarse a enemigos acostumbrados a otras luchas colonialistas, también desiguales"."En estos 35 años hemos aprendido no sólo la reivindicación permanente de quienes pelearon, sino también que los métodos para recuperar lo que es nuestro no necesitan derramamientos de sangre. Sino de la palabra, la gestión y la firmeza", añadió.Das Neves dijo que el conflicto bélico en Malvinas "más que un error, de los que se aprende, fue otro hecho de impunidad y muerte" y al recordar aquellos años de guerra sostuvo que "algunos chicos ni siquiera sabían dónde iban, y los que sabían no pensaron nunca que los esperaban días de hambre, angustia y también de muerte".En ese orden, el mandatario provincial indicó: "a los que se quedaron y a los que volvieron, la historia los ha colocado en el lugar que se merecen; en ese lugar que les hemos negado tanto tiempo" y advirtió que "seguiremos este derrotero de otra lucha, hasta que nos devuelvan lo que es nuestro".Además de a los ex combatientes, Das Neves agradeció a "otros protagonistas de este hito de nuestra historia" y aseguró que "se trata de estos héroes anónimos, que no dudaron en estar al lado de los que más los necesitaban, tal vez en el peor momento de su existencia"."Médicos, enfermeras, voluntarios, vecinos. En definitiva, hombres y mujeres comunes, protagonistas impensados de la gesta que dejaron una huella imborrable, aunque desconocida, sin decir nada y sin pedir nada", manifestó.Das Neves aseguró: "debemos demostrarle a los ingleses que nunca descansarán tranquilos, en tanto sigan con la usurpación y el colonialismo" y agregó que "nunca nos dejaremos escapar una oportunidad que tengamos para recuperar las Malvinas".Finalmente volvió a acudir a otro testimonio de un ex combatiente incluido en su Diario de Guerra. "Dijo otro soldado en su diario de guerra. Desde que salí sabía que mi arma no funcionaba. Era una ametralladora PAN que estaba falseada e inservible. Los primeros días me obligue a cargarla conmigo, después desistí. No tenía sentido, tenía 19 años y carecía de entrenamiento y conocimiento. Tampoco conocía como lanzar una bomba o disparar un arma", sentenció el gobernador.