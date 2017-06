El Patagónico | Regionales | POLITICA - 16 junio 2017 Das Neves le reclamó a Nación medidas que doten de competitividad a la Patagonia El gobernador sostuvo que fue uno de los temas que planteó en las reuniones que mantuvo en Buenos Aires con funcionarios de Nación. Consideró que al Plan Patagonia "hay que alinearlo a las necesidades de hoy". En ese sentido, hizo hincapié en la "competitividad y tratar de encontrar un diferencial para la provincia y toda la Patagonia".

El gobernador Mario Das Neves se refirió al Plan Patagonia, un programa de desarrollo regional que impulsa Nación. "No quiero que sea letra muerta", advirtió en ese sentido. "Se habla mucho y se dice mucho en los medios, pero es necesario alinearlo a la necesidad de hoy, que es la competitividad", manifestó.

Das Neves señaló que en las reuniones que mantuvo en Buenos Aires con el jefe nacional de Gabinete, Marcos Peña y con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, planteó el tema.

"Ayer (por el miércoles) tuvimos un día muy activo hablando con presidentes de empresas muy importantes que tienen que ver con nuestra provincia. Terminamos el día con Peña y Frigerio. Trato de ser lo más optimista porque hemos avanzado. Le hemos planteado de todo. El tema este del Plan Patagonia también porque se habla mucho, ocupa mucho espacio en los medios, y no quiero que esto sea letra muerta", insistió.

"Todavía estoy pensando en la Comisión Nacional del Desarrollo de la Patagonia, que quedó hace 30 años atrás, y el programa Belgrano (en el norte del país) tiene sus dificultades", recordó.

Por esa razón, "le pedí que hoy lo alineemos en lo que es necesario, que una ruta más o una menos no tiene la necesidad, aparte que tiene un tiempo de ejecución importante. El hoy es la competitividad, tratar de encontrar un diferencial para Chubut, para la Patagonia, para darle respiro al que está acá, hace años trabajando, generando puestos de trabajo y tiene dificultades, además para abrir las posibilidades a que venga más gente", argumentó.

En este sentido creo que se ha avanzado y creo que van a haber novedades próximamente", resaltó Das Neves y adelantó que la próxima semana "habrá reuniones por el tema textil que es el tema que se desborda, por más que digan que no es así, con el tema de las importaciones", cuya apertura afectó profundamente la producción nacional de esa industria.

"Donde abrís un poco las importaciones, el primer sector que se afecta es el textil", por eso "vamos a estar con los empresarios y los sindicatos, avanzando y definiendo cuáles son las respuestas para este sector", expuso.

